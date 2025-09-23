รวบ 2 ผู้ต้องหา ไกด์เถื่อน แย่งอาชีพคนไทย และ เปิดสาขาบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ไม่ปล่อยผ่าน หลังได้รับการร้องเรียน จากผู้ประกอบการนำเที่ยวชาวไทย มีชาวต่างชาติตั้งตัวเป็นไกด์เถื่อนนำเที่ยว และ เปิดบริษัททัวร์ผิดกฎหมาย ยึดของกลางนับล้านบาท แจ้งข้อหาอื้อ
วันนี้(23 ก.ย.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้สั่งการและมอบหมายให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว. ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมกำลังตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เข้าตรวจสอบเรื่อง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยวบนเกาะพะงัน ว่า มีชาวต่างชาติลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และ ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่มีป้ายทะเบียนขับขี่ด้วยความเร็วสูง ในพื้นที่เกาะพะงัน สร้างความเดือดร้อนและ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน จึงได้สั่งการชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงันออกสืบสวนหาข่าว
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุม นายเพ (Mr.Pyae ) อายุ 31 ปี สัญชาติเมียนมา ขณะกำลังนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 คน โดยใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวทำหน้าที่มัคคุเทศก์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และ ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ต่อมา นายโรมัน คริสเตียน เจนเคอ Mr.Roman อายุ 33 ปี สัญชาติเยอรมัน ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุ และ แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ว่าเป็นนายจ้างของ นายเพ พร้อม ยอมรับว่าได้ว่าจ้างให้ นายเพ ให้เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว
โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน และ มีเงินพิเศษ ทิป นอกจากนี้ นายโรมัน ยังยอมรับว่า ได้เปิดธุรกิจนำเที่ยว มาเป็นเวลา 6 เดือน โดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการโฆษณา โดยคิดค่าบริการต่อครั้ง ต่อคน จำนวน 2,000 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง
จากการตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทดังกล่าวมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เกาะสมุย และ ไม่มีการขออนุญาตเปิดสาขาในพื้นที่เกาะพะงันแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อ นายโรมัน คริสเตียน เจนเคอ ในข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต และ เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 2 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกรรมการบริษัท ในความผิดฐาน "ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่มีใบอนุญาตสาขา" เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป การจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งกวดขันพฤติกรรมชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีการร้องเรียน มายังกองบันชาการตำรวจท่องเที่ยว ผ่านระบบสายด่วน 1155 เรื่องได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาต จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดของกลาง มูลค้า นับล้านบาท