แค้นฝังใจ 7 ปี! พี่เขยบุกยิงน้องเมียก่อนยิงตัวตายตาม เหตุจากปมปัญหาธุรกิจที่ทำเมียตาย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เกิดเหตุพี่เขยวัย 71 ปีบุกยิงน้องเมียวัย 61 ปี ก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายตามเสียชีวิตทั้งคู่ สืบสวนพบสาเหตุจากปัญหาเรื่องธุรกิจที่ขาดทุนเมื่อ 7 ปีก่อน เหตุเกิดในพื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (22 ก.ย.) เกิดเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยบุญโสภา ถ.สุธาทิพย์ 1 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริเวณตลาดโรงปูนไนท์มาเก็ตหาดใหญ่ หลังจากได้รับแจ้ง พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ พร้อมชุดสืบสวน นำโดย พ.ต.ต.ธีรพงศ์ วิชิต สารวัตรสืบสวนสอบสวน ได้ลงพื้นที่ไปสอบสวนยังที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านทาวเฮ้าส์ 2 ชั้นมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อ นางอารีย์ ปานรุ่ง อายุ 61 ปี โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด Walther wanox รุ่น PPK 1000 กระสุนขนาด .380 เข้าลำตัว 1 นัด อาการสาหัส ส่วนคนยิงทราบชื่อ นายวิจิตร ไชยพลบาล อายุ 71 ปี หลังก่อแหตุได้ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเข้าที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัส โดยที่อาวุธปืนตกอยู่หน้าบ้าน หน่วยกู้ภัยรีบนำตัวทั้ง 2 คนส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ แต่ทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ทราบว่ามีศักดิ์เป็นญาติกัน โดยคนที่ก่อเหตุคือ นายวิจิตร มีศักดิ์เป็นพี่เขยของ นางอารีย์ จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นางอารีย์ ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ตลาดพงษ์เจริญ มาหาพี่สาวที่บ้านเกิดเหตุและกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับญาติพี่น้อง ต่อมา นายวิจิตร ซึ่งมีบ้านพักติดกับบ้านเกิดเหตุเดินเข้ามาภายในบ้าน และได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ นางอารีย์ ที่นั่งอยู่ในบ้านทันที 1 นัด แล้ววิ่งออกจากบ้านไป แต่ยังส่องปืนยิงเข้ามาในบ้านอีก 2-3 นัด ก่อนที่จะหันกระบอกปืนยิงตัวเอง
หลังจากที่ตำรวจได้สอบถามพยานแวดล้อมพบว่า ความขัดแย้งเกิดจากก่อนหน้านี้ประมาณ 7 ปีที่แล้ว ภรรยาของ นายวิจิตร ได้ทำธุรกิจร่วมกันกับ นางอารีย์ แต่ว่าธุรกิจขาดทุน เป็นเหตุให้ภรรยาของ นายวิจิตร ฆ่าตัวตาย ทำให้ นายวิจิตร เชื่อว่า นางอารีย์ โกงภรรยาของตนจนเป็นเหตุให้ภรรยาฆ่าตัวตาย และมีความเจ็บแค้น นางอารีย์ มาตลอด และเมื่อทราบว่า นางอารีย์ มาที่บ้านของพี่สาว นายวิจิตร จึงได้เดินเข้ามาในบ้านแล้วก่อเหตุยิงทันที ตอนที่ นางอารีย์ กำลังนั่งรับประทานอาหารกับญาติพี่น้อง และตัดสินใจใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีความผิด