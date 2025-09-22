ม.ทักษิณ ชูพัทลุงเมืองสามมรดกโลก ประดับแท่นที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิจิตรงดงาม สะท้อนวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ชูอัตลักษณ์พัทลุง ประดับตกแต่ง แท่นที่ประทับในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ด้วยแนวคิด “เมืองสามมรดกโลก” โนรา-ควายปลัก-ทะเลน้อย รวมถึงระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้อย่างวิจิตร งดงาม ทรงคุณค่า สมพระเกียรติ สร้างความประทับใจแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งแขกผู้ทรงเกียรติทุกคน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3,669 ราย
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ที่เชื่อมโยงงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “จากรากสู่โลก จากโลกสู่เรา” (The University of Glocalization)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง กล่าวเสริมว่า ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และกลุ่มร่องลายไทย นำเสนอความโดดเด่นของจังหวัดพัทลุงที่ได้รับการยกย่องในฐานะ “เมืองสามมรดกโลก” ได้แก่ โนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีองค์ประกอบและวิธีการแสดงแบบผสมผสาน ที่มีทั้งดนตรี กระบวนรำ กระบวนกลอน การขับร้อง และการแสดงเพื่อความบันเทิง และการแสดงเพื่อการประกอบพิธีกรรม
“การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับใบประกาศ จากเอฟเอโอ เป็นพื้นที่ มรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) แห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของระบบมรดกทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีหรือระบบการทำการเกษตร ที่มีการสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันจากรุ่นสู่รุ่นร่วม 200 กว่าปี มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการอยู่ร่วมกันระหว่างคน ควาย และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และ “พรุควนขี้เสี้ยน” ของทะเลน้อย ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site) แห่งแรกในเมืองไทย อันเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ทั้งระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ พรรณพืช โดยเฉพาะนกน้ำนานาชนิดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาออกแบบพระแท่นที่ประทับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างวิจิตร งดงาม สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และระบบนิเวศที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ กล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวเสริมว่า ภูมินิเวศที่หลากหลาย ได้ก่อให้เกิดภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก “นี่คือมรดกโลก มรดกเราทุกคน” มหาวิทยาลัยทักษิณให้ความสำคัญกับคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยขับเคลื่อนบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงออกแบบพระแท่นที่ประทับด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และระบบนิเวศของพื้นที่ ผสานความเป็นท้องถิ่นเข้ากับสากล สอดรับกับวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” ที่มุ่งสร้างสะพานเชื่อมต่อองค์ความรู้จากรากเหง้าของพื้นที่สู่เวทีโลกอย่างสง่างาม