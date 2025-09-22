นับถอยหลัง วาระกระท่อม ศอ.บต. ผนึกกำลังทุกฝ่ายลดปัญหายั่งยืน ชี้ ศูนย์ฟื้นฟูฯ คือ หัวใจสำคัญ คืนความสุข

ภายใต้การนำของ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. นโยบาย “120 วันวาระพืชกระท่อม” กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย เหลือเวลาอีกเพียง 9 วันก็จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2568 นี้
นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เผยขณะนี้เหลือระยะเวลาอีก 9 วัน คือในวันที่ 30 กันยายน 2568 จะครบกำหนดปฏิบัติการ120 วาระพืชกระท่อม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการขับเคลื่อนงานในห้วงที่ผ่านมานอกเหนือจากพลังทางสังคม และพลังของภาครัฐที่ร่วมกันขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์การใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดพื้นที่ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คือลดลงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นแล้ว ภายใต้ 120 วัน วาระพืชกระท่อม ยังได้มีการกระตุ้นเติมเต็มในประเด็นที่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่คือ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ผู้ผ่านการบำบัดพักฟื้นจัดระเบียบตัวเองจัดระเบียบความคิดการส่งเสริมอาชีพก่อนที่จะก่อนคืนสู่สังคมและครอบครัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างปกติ
โดยภายในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาศูนย์ฯ ของภาคเอกชนที่มีอยู่แล้วให้มีมาตรฐานและคุณภาพยิ่งขึ้น อาทิ บ้านอุ่นไอรักที่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานี บ้านแสนสุขที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
และที่สำคัญยังมีการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเกิดขึ้นใหม่ของภาครัฐอีก 2 แห่ง คือศูนย์ศรัทธาชนที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี โดยจังหวัดปัตตานีร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับผู้ผ่านการบำบัดได้ 50 คนเปิดแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา และที่จังหวัดยะลากำลังจะเปิดอีกหนึ่งแห่งคือที่ ค่าย อส. ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลารองรับผู้ผ่านการบำบัดได้ 50 คนเช่นกัน โดยจะเปิดในวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดยะลากับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่เป็นของภาคเอกชนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีกแห่งคือที่ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยคาดว่าจะเปิดภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภายใต้ในโยบาย 120 วันวาระพืชกระท่อม นอกจากจะมีการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมอย่างจริงจังแล้ว ยังส่งผลให้มีการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างกว้างขวางในมิติอื่นๆ อีกด้วย