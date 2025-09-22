คึกคัก! ชาวอำเภอเบตงแห่ทำบุญสารทเดือนสิบส่งตายาย

ยะลา - ประชาชนชาวเบตง จ.ยะลา เดินทางมาร่วมทำบุญประเพณีสารทเดือนสิบในวันส่งตายายกันอย่างคึกคัก ต่างนำอาหารคาวหวานถวายพระ อุทิศส่วนบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ พร้อมตั้งลานชิงเปรต
วันนี้ (22 ก.ย.) ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวงเบตง จ.ยะลา ได้มีประชาชนเดินทางนำปิ่นโตอาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนม ดอกไม้ธูปเทียน สิ่งที่จำเป็นในประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งในวันนี้เป็นการทำบุญหนสอง หรือที่เรียกกันว่า “วันส่งตายาย” ประชาชนต่างทยอยเดินทางไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ขณะที่หน้าพระอุโบสถซึ่งเป็นลานชิงเปรต ประชาชนได้นำถาดภาชนะใส่ขนมพอง ขนมลา ผลไม้ น้ำดื่ม และเงิน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของบรรพบุรุษ หรือตายายที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการเชิญให้มารับอาหาร และรับบุญในประเพณีสารทเดือนสิบหนสอง หรือพิธีส่งตายาย พร้อมกับจุดธูปเทียนไหว้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับที่ไม่มีญาติด้วย ซึ่งในวันนี้ลูกหลานจะได้ร่วมรับศีล ฟังธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
จากนั้นเมื่อถึงเวลาชิงเปรต ระหว่างที่พระสงฆ์กำลังทำพิธีใกล้จะจบ เด็กๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ ได้นำถุงพลาสติกออกมาเตรียมพร้อมไปยืนรอคอยรอบลาน และเล็งสิ่งของในลานเปรตเอาไว้ โดยมีคนคอยให้สัญญาณ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์จะมีสัญญาณให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้กรูวิ่งเข้าแย่งชิงอาหาร ผลไม้ และเงินกันอย่างสนุกสนาน ในเวลาไม่ถึง 5 นาที อาหารที่ในลานชิงเปรตหายวับไปกับตา