สารทเดือนสิบ จ.นราธิวาส ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญส่งตายายกันคึกคัก

นราธิวาส - บรรยากาศประเพณี ”ชิงเปรต” วันสารทเดือนสิบ ชาวไทยพุทธในพื้นที่ จ.นราธิวาสเข้าวัดทำบุญส่งตายายคึกคัก ขณะเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยตามวัดและเส้นทางต่างๆ
วันนี้ (22 ก.ย.) ที่ จ.นราธิวาส บรรยากาศเนื่องในวันสารทเดือนสิบตามวัดต่างๆ ทั้งเขตอำเภอเมือง อย่างวัดประชาภิรมย์ วัดโคกเคียน วัดทุ่งคา มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาพร้อมครอบครัวบุตรหลาน ญาติพี่น้องไปทำบุญที่วัดกันคึกคัก โดยได้นำอาหารคาว ขนมหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม และขนมเดือนสิบตามประเพณี ทั้งขนมต้ม ขนมเจาะหู ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ไปร่วมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู รวมไปถึง ทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับที่ไม่มีญาติในพื้นที่ด้วย
สำหรับอาหารประเภทแกงถุง ข้าว ขนมเดือนสิบ ผลไม้ต่างๆ ก็จะนำไปใส่ในภาชนะที่ทางวัดเตรียมไว้ อีกส่วนหนึ่งก็จะจัดแบ่งนำไปวางไว้ที่ร้านเปรต เมื่อพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หลังเสร็จสิ้น ก็จะมีการตักบาตร
และพิธีสุดท้าย ในการทำบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ก็จะเป็นการ”ชิงเปรต” โดยมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันชิงอาหารที่วางบนนั่งร้าน ซึ่งจะมีคนที่อยู่ด้านบนคอยโยนถุงอาหาร ขนม ที่มีผู้นำมาวางไว้ที่ร้านเปรตลงมาให้แก่ผู้ที่รอคอยล้อมร้านอยู่ด้านล่าง ต่างคนต่างก็กรูกันเข้าไปแย่งชิงอาหารคาว หวาน และขนม กันอย่างสนุกสนาน โดยมีความเชื่อว่าการได้กินของเหลือจากทำพิธีกรรม เซ่นไหว้บรรพบุรุษนั้น จะได้บุญกุศล และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในขณะที่บางคนก็จะนำของเซ่นไหว้ที่ได้มาไปเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งประเพณีนี้ ใช้เวลาเพียงชั่วครู่ของเซ่นไหว้ก็หมดลงอย่างรวดเร็ว
ขณะที่การดูความปลอดภัยตามวัดและเส้นทางต่างๆ มีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด