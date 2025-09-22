ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ชิงเปรต ส่งตายาย เกาะสมุย คึกคัก

สุราษฎร์ธานี - ชาวเกาะสมุยร่วมทำบุญประเพณีสารทเดือนสิบในวันส่งตายายคึกคัก ลูกหลานต่างนำอาหารคาวหวานถวายพระ อุทิศส่วนบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ พร้อมตั้งหมรับชิงเปตร แย่งเงินกันฝุ่นตลบ หลังเสร็จสิ้นชิงเปรตลูกหลานต่างหันหน้าเข้ากันเพื่อร่วมวงกินข้าว
วันนี้ ( 22 ก.ย.68) ที่วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีประชาชนชาวเกาะสมุย เดินทางนำปิ่นโตอาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนม ดอกไม้ธูปเทียน สิ่งที่จำเป็นในประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งในวันนี้เป็นการทำบุญ หรือที่เรียกกันว่า “วันบุญส่งตายาย” ประชาชนต่างทยอยเดินทางเข้าวัดตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อนำอาหาร หวานคาว ผลไม้ มาร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ขณะที่หน้าพระอุโบสถซึ่งเป็นลานกิจกรรม ประชาชนได้นำหมรับ หรือถาดภาชนะใส่ ขนมพอง ขนมลา ผลไม้ น้ำดื่ม และเงิน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของบรรพบุรุษ หรือตายายที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการเชิญให้มารับอาหาร และ รับบุญในประเพณีสารทเดือนสิบครั้งที่ 2 หรือพิธีส่งตายาย พร้อมกับจุดธูปเทียนไหว้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับที่ไม่มีญาติด้วย ซึ่งในวันนี้ลูกหลานจะได้ร่วมรับศีล ฟังธรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
การทำบุญวันสารทเดือนสิบ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ โดยเฉพาะชาวปักษ์ใต้ เพื่อให้คงอยู่สืบต่อไป ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว รำลึกถึงคุณงามความดี แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งบรรดาลูกหลานผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะนำอาหารต่างๆ ไปถวายพระ และร่วมรับศีล ฟังธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย
ในขณะที่บริเวณลานจัดกิจกรรม เพื่อชิงเปรต ทางคณะกรรมการวัด ยังได้จัดกิจกรรม ทำชิงช้า ภายในมีตะกร้าใส่เงิน ใส่นธบัตร เอาไว้ และทำการดกเชือก และดึงฝาตะกร้าให้ฝาเปิดและเทเงินลงมา เพื่อให้เด็กๆและผู้ใหญ่ ร่วมกันแย่งชิง พร้อมๆกันกับการชิงเปรต โดยมีการให้สัญญาณ จากนั้นถึงเวลาชิงเปรต ระหว่างที่พระสงฆ์กำลังทำพิธีใกล้จะจบ เด็กๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ ได้นำภาชนะ มารองรับธนบัตร ที่ร่วงลงมาจากตะกร้า และนำถุงพลาสติกเตรียมพร้อม เล็งสิ่งของในหมับเอาไว้ ไปยืนรอคอยรอบๆ ที่ตั้งหมรับ โดยมีเจ้าหน้าคอยให้สัญญาณ หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ พระทำการกรวดน้ำ หลังจบการกรวดน้ำ พิธีการชิงเปตร ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้กรูวิ่งเข้าแย่งชิงอาหาร ผลไม้ และเงิน แย่งชิกกันฝุ่นตลบ ไม่ถึง 5 นาที อาหารที่ในหมรับหายวับไปกับตา เกิดขึ้นรวดเร็วและสนุกสนาน
สำหรับการทำบุญเดือนสิบ จะมีขึ้น 2 ครั้ง คือ บุญแรก รับตายาย ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2568 และบุญหนหลัง ส่งตายาย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 และตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2568 ตามความเชื่อ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรก หรือเรียกว่าเปรตนั้น จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน10 และ กลับไปสู่นรกดังเดิม ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน10 ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญส่งตายาย ในวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ หรือบุญหนสองหรือครั้งที่สอง เพราะมีความสำคัญมากกว่า