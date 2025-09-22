ภูมิใจไทย" เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต "พลอยทะเล - ษณกร - วิวัฒน์" รับมือเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูมิใจไทย" เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต "พลอยทะเล - ษณกร - วิวัฒน์" เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง หลังยุบสภา พร้อมเดินหน้าทาบทามผู้สมัครภาคใต้ 14 จังหวัด ตั้งเป้า 30 เก้าอี้ ยันไม่ขัด MOA พรรคประชาชน
วันนี้ (22 ก.ย.68) ที่พรรคภูมิใจไทย ได้มีการแถลงเปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย นายศุุภชัย ใจสมทุร แกนนำพรรคภูมิใจใจไทย และมี นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น พร้อมด้วย นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง มาร่วมให้กำลังใจ
สำหรับผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต ในนามพรรคภูมิในไทย ประกอบด้วย เขต 1 ซี นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริหาร และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 รองชัย นายษณกร กี่สิ้น อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ลงเขตเลือกตั้งที่ 2 และ นายวิวัฒน์ จินดาพล อดีตสมาชิก อบจ.ภูเก็ต ลงเขตเลือกตั้งที่ 3
นายศุภชัย กล่าวว่า ทั้ง 3 คนดังกล่าว จะผนึกกำลังร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะมาถึงภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้
ขณะที่นายพิพัฒน์ ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยได้มีการทาบทามผู้สมัครจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 เขต ซึ่งนโยบายของพรรคก่อนหน้านี้คือ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในช่วงสมัยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ว่าหมดวาระของรัฐบาลเสียก่อน
โดยการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดมาเสมอว่า หลังจากที่มีการถวายสัตย์ และแถลงนโยบาย จะถือว่าเป็นการนับหนึ่ง และจากนั้นอีก 4 เดือนก็จะยุบสภาตามที่ได้ลงนาม MOA กับพรรคประชาชน