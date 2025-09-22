ชาวพังงา ร่วมทำบุญวันสารทเดือนสิบ คึกคัก

พังงา – ประชาชนชาวพังงา เข้าวัดทำบุญวันสารทเดือนสิบ แสดงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว อย่างคึกคัก
วันนี้ (22 ก.ย.68) ประชาชนชาวพังงา ได้ทยอยเดินทางไปทำบุญวันสารทเดือนสิบ ที่วัดบางมรวน (บาง-มะ-รวน) ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยประชาชนพาครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปทำบุญเนื่องในวันบุญเดือนสิบ ตามประเพณีของชาวพุทธ และ เป็นประเพณีของชาวใต้ ที่ได้ยึดถือกันว่า ในวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบ เป็นวันที่ยมบาลเปิดนรกปล่อยเปรตชน มาเยี่ยมลูกหลาน ซึ่งลูกหลานทำบุญต้อนรับครั้งหนึ่ง
และในวันแรม 15 ค่ำเดือนสิบ หรือเรียกว่าวันส่งเปรต เป็นวันที่เปรตชนต้องกลับยมโลก ลูกหลานจะทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง การทำบุญทั้ง 2 ครั้ง เป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยลูกหลานได้อุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิ เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกชนจะนิยมไปทำบุญ นำอาหารคาวหวานและขนมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น ขนมเจาะหู ขนมลา และขนมเทียน มาถวายพระเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
โดยวัดหลายแห่งในพื้นที่พังงาเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศรัทธา ผู้คนแต่งกายสุภาพร่วมพิธีทางศาสนา ฟังพระธรรมเทศนา ตักบาตร และทำบุญตามวิถีท้องถิ่น ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสให้ลูกหลานกลับมาพบปะครอบครัวและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามประเพณีเดือนสิบถือเป็นประเพณีสำคัญของภาคใต้ ที่สะท้อนความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและช่วยกระชับความสามัคคีของคนในชุมชน