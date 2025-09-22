องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์

นราธิวาส - องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง พร้อมชมขบวนแห่เรือบุปชาติ ที่จังหวัดนราธิวาส
วานนี้ (21 ก.ย.68) เวลา 16.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มาในงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กองงาน ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2568 ที่พลับพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส
โอกาสนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการแข่งขัน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันและร่วมชมขบวนแห่ทางน้ำ เรือบุปผชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้จัดการแข่งขันเรือฯ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2518 การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 47 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นประจำทุกปี
พร้อมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง แม้จะเป็นถิ่นทุรกันดาลเพียงใด พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อรับทราบปัญหาของพสกนิกร และได้ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ยังความสงบสุขร่มเย็น แก่พสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า ชาวนราธิวาสต่างตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
นอกจากนี้ การแข่งขันเรือยังเป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อเรือกอและ อันเป็นพาหนะจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของชาวประมงแล้ว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสืบสานให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้อนุรักษ์ รักษา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ ในปีนี้ (2568) มีเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ เข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง แบ่งเป็นเรือกอและ จำนวน 27 ทีม เรือยอกอง จำนวน 13 ทีม และเรือคชสีห์ จำนวน 18 ทีม รวมทั้งสิ้น 58 ทีม และเป็นทีมเรือจากสหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 3 ทีม ในประเภทเรือคชสีห์//โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2568
สำหรับผลการแข่งขันเรือฯ มีดังนี้ ประเภทเรือกอและ รางวัลชนะเลิศ ชื่อเรือ Hang Tuwah สังกัด บ.เพื่อนกรรมกรเอ็นจิเนียริ่ง จก. ประเภทเรือยอกอง รางวัลชนะเลิศ ชื่อเรือ เทศบาลเมืองตากใบ สังกัดเทศบาลเมืองตากใบ และประเภทเรือคชสีห์ รางวัลชนะเลิศ ชื่อเรือ นรายูไนเต็ด บาย อัฟฟาน (Nara United By Affan) สังกัด บ. ดิน-ดี เซอร์วิส จก.