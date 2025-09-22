ชาวภูเก็ตทำบุญสารทเดือนสิบคึกคัก วัดทำหุ่นเปรตไว้คอยเตือนใจให้ทำความดีละเว้นทำชั่ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชาวภูเก็ตร่วมทำบุญสารทเดือนสิบคึกคัก อุทิศส่วนบุญให้กับปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับ วัดทำหุ่นเปรตไว้คอยเตือนใจให้ทำความดีละเว้นทำชั่ว
วันนี้ (22 ก.ย.68) ที่วัดขจรรังสรรค์ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและประชาชนร่วมตักบาตร และนำขนมเดือนสิบชนิดต่างๆ ทั้งขนมลา ข้าวพอง ผลไม้ มาทำบุญรำลึกถึงปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษ เนื่องในวันสารทเดือนสิบเป็นจำนวนมาก โดยทุกๆ ปี ทางวัดได้วางหุ่นผีเปรตทั้งขนาดใหญ่และเล็กกว่า 20 ตัว เพื่อสอนเด็กๆ และเป็นเครื่องเตือนใจผู้คนทุกเพศวัยที่เข้ามาทำบุญให้พึงระลึกถึงบาปบุญคุณโทษที่กระทำ และให้พึงสร้างกรรมดีชดใช้สิ่งที่ผิดพลาดในอดีต
สำหรับหุ่นเปรตแต่ละตัวมีอากัปกิริยาที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดของกรรมที่กระทำ เช่น ตัวสูง ลิ้นห้อยยาว ตาโบ๋ มีหัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ บางตัวถูกทรมานด้วยอาวุธแหลมคมอย่างน่าหวาดเสียว เช่น อยู่ในกระทะทองแดง เป็นต้น ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างให้ความสนใจถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนทั้งหมดจะร่วมฟังธรรมจากพระสงฆ์ และร่วมสวดมนต์ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลภายในศาลาอเนกประสงค์