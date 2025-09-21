ยกเลิกแล้วจัดงานปีใหม่ชาวยิว พื้นที่ ราไวย์ จ.ภูเก็ต หลังประชาชนไม่สบายใจ ส่วนป่าตองไม่ให้จัดในที่เปิด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต- ยกเลิกแล้วจัดงานปีใหม่ของชาวยิว ประจำปี 2568 บริเวณพื้นที่ ราไวย์ จ.ภูเก็ต หลังมีกระแสเรียกร้องชาวบ้านไม่อยากให้มีการจัดงาน ด้านเทศบาลตำบลราไวย์ยืนยันยังไม่เคยอนุญาต ส่วนป่าตอง ไม่อนุญาตให้จัดในที่เปิด
จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ของกลุ่มชาวยิวในช่วงเทศกาลปีใหม่ยิว ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ย.68 โดยมีกระแสข่าวจะมาจัดบริเวณหาดราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต และ บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต จนเกิดกระแสคัดค้านจากประชาชนในหลายพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยหากมีการอนุญาตให้มีการจัดงานบริเวณชายหาดต่างๆ
ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลราไวย์ ได้ออกมีชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ว่า ในส่วนของเทศบาลตำบลราไวย์ไม่เคยมีการอนุญาตให้จัดงาน หรืองานใดๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนิกดังกล่าวในพื้นที่ชายหาดสาธารณะ เพราะเทศบาลตำบลราไวย์ตระหนักดีถึงความละเอียดอ่อนของประเด็นดังกล่าว และไม่อนุญาตให้มีการจัดงานใดอันที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการออกมาชี้แจงทำความเข้าใจ ก็ยังมีกระแสข่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งล่าสุด เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ ( 21 ก.ย.68) นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วันนี้ จะมาแถลงและชี้แจงประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงกรณีเกี่ยวกับการที่จะมีการจัดงานปีใหม่ของศาสนิกหนึ่ง โดยระบุว่าจัดในพื้นที่หาดราไวย์ ซึ่งข่าวดังกล่าว มีกระแสในโซเชียลค่อนข้างจะรุนแรง และมีการต่อต้านในเรื่องพอสมควร
ซึ่งตนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามสืบหาร่วมกับฝ่ายปกครอง จนกระทั่งได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองเกี่ยวกับสถานที่การจัดงานดังกล่าว โดยจะจัดในพื้นที่เอกชนในพื้นที่ หมู่ 5 แต่ไม่ได้มีการขออนุญาต และยืนยันว่าทางเทศบาลไม่เคยมีการอนุญาตให้จัดงานดังกล่าว ซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่4 หมู่ 5 ต.ราไวย์ ได้รวมตัวและหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากไม่สบายใจที่จะให้มีการจัดงานดังกล่าว
วันนี้ จึงได้มีการพูดคุยร่วมกับกลุ่มบุคคลที่จะจัดงาน รวมทั้งตัวแทนชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ซึ่งมีการยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการจัดงานในพื้นที่ตำบลราไวย์แล้ว ขอให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจได้ เพราะตอนนี้ได้มีการจเรจาขอให้ยกเลิกการจัดงานไปแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่างคนก็ต่างไม่อยากให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นในพื้นที่
ขณะที่ในพื้นที่ป่าตอง ซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะมีการจัดงานที่หาดป่าตองเช่นเดียวกัน ปรากฏว่า เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 ก.ย.68 พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.ป่าตอง พร้อมด้วย พ.ต.ต.สุภคม ชูช่วย สวป.สภ.ป่าตอง ได้เข้าไปยัง Chabad house ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรวมกลุ่มชาวอิสราเอล ตั้งอยู่ ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เพื่อประสานเกี่ยวกับการจัดประกอบพิธีกรรมวันขึ้นปีใหม่ของชาวยิว โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่อนุญาตให้มีการจัดงานในพื้นที่เปิดอย่างเด็ดขาด ถ้าจะจัดให้จัดได้ในพื้นที่ปิดเท่านั้น
นอกจากนั้น ทาง สภ.ป่าตอง ยังได้แนะนำเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ บุคคล ยานพาหนะและการเข้าออก โดยขอให้มีการติดตั้งกล้อง cctv ให้ครอบคลุม กล้องทุกตัวสามารถใช้การได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อย