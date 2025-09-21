เปิดงานเมาลิดสมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก ประจำปี ฮ.ศ. 1446 ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ

สมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดพิธีเปิดงานเมาลิดสมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1446 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2568 ณ บริเวณสนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่สืบทอดมายาวนาน และเป็นเอกลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ และที่สำคัญถือเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อร่วมรำลึกถึงประวัติและคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคมมุสลิม และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก สุไหงปาดี แว้ง ตากใบ และเจาะไอร้อง โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการบรรยายศาสนธรรมโดยอุลามะห์ การแสดงอนาชีด การออกร้านอาหารและสินค้าชุมชน ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรม