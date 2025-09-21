ประชาชนชาวเบตงออกซื้อขนมเดือนสิบเตรียมทำบุญวันส่งตายายพรุ่งนี้

ยะลา - บรรยากาศการซื้อของจับจ่ายก่อนวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 2 ประชาชนชาวเบตงต่างออกมาซื้อขนมเดือนสิบกันเป็นจำนวนมากเตรียมทำบุญวันส่งตายายพรุ่งนี้ แต่ไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเหตุเศรษฐกิจซบเซา
วันนี้ (21 ก.ย.) บรรยากาศวันจ่ายวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 2 ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ประชาชนต่างออกมาจับจ่ายซื้อขนมเดือนสิบกันอย่างคึกคัก โดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำขนมเดือนสิบมาวางจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อ ทั้งขนมลา ขนมต้ม ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมเทียน เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการทำบุญวันสารทเดือนสิบบุญ ครั้งที่ 2 หรือที่เรียกว่าทำบุญใหญ่ส่งตายายที่วัดในวันพรุ่งนี้
สำหรับราคาขนมเดือนสิบในวันนี้ราคายังคงอยู่ที่ราคาเดิมเหมือนช่วงทำบุญครั้งแรก ถึงแม้ว่าราคาต้นทุนสินค้าในการผลิต โดยเฉพาะน้ำตาล แป้ง มะพร้าว และข้าวเหนียว จะปรับราคาสูงขึ้น แต่ทางพ่อค้าแม่ค้ายังคงไม่ปรับราคาขึ้น เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีของชาวภาคใต้
ด้านแม่ค้าขายขนมเดือนสิบที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า ปีนี้มีชาวเบตงออกมาซื้อขนมเดือนสิบเพื่อเตรียมไว้ใช้ทำบุญในวันสารทเดือนสิบกันมากขึ้น แต่ไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมา หลังประสบปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นราคา ขณะที่รายได้สวนกับเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่ค่อยมีกำลังมาซื้อเหมือนปีที่ผ่านมา ต่างจากเดือนสิบครั้งแรก
ซึ่งปีนี้วัตถุดิบที่นำมาทำขนมเดือนสิบปรับขึ้นราคาเกือบทุกอย่าง ปีนี้จึงเหลือแม่ค้าไม่มากที่มาจำหน่ายขนมเดือนสิบในราคาเท่าเดิม ขนมลา กก.ละ 160 บาท ขนมต้มปีนี้ขาย กก.ละ50 บาท ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมเทียน แบ่งขายถุงละ 20 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่จะไปทำบุญส่งตา ยาย ฝนวันพรุ่งนี้และเป็นร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวใต้ด้วย