สนามบินกระบี่ พร้อมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค.68

กระบี่ - สนามบินกระบี่ เปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค. หลังทุ่มงบเฉียด 4 พันล้าน สร้างอาคารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารลานจอดรถ รองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี
มีรายงานว่าเมื่อเร็วนี้ นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านท่าอากาศยาน) ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ของท่าอากาศยานกระบี่ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ร่วมกับนางธนิสรา สิงหกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบความพร้อมในทุกด้าน ทั้งโครงสร้างอาคาร ระบบอำนวยความสะดวก การจัดการพื้นที่ การจราจรภายในท่าอากาศยานฯ เพื่อเตรียมการเปิดให้บริการในวันที่ 26 กันยายน 2568 และ จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่ ได้อย่างสะดวกและมีมาตรฐาน และสามารถรอบรับผู้ใช้บริการ 8 ล้านคนต่อปี
สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ กรมท่าอากาศยาน(ทย.) ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เป็นเงินเกือบ 4 พันล้านบาท ใช้สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และ ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารลานจอดรถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเติบโตของการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานกระบี่ โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 จะเชื่อมต่ออาคารหลังที่ 1 และหลังที่ 2 เข้าด้วยกัน
ในส่วนลานจอดเครื่องบิน สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ และอากาศยานขนาดกลาง ได้จำนวน 40 ลำ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้ ทาง ท่าอากาศยานกระบี่ได้เตรียมแผนรองรับการก่อสร้างและการขยายตัวใน 20 ปีข้างหน้า โดยโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ (soft-opening) ไปแล้ว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือจาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี และอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และปรับปรุงลานจอดรถยนต์เดิมจะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,700 คัน
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 3.7 พันล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินลงทุนก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ในวงเงิน 2,923 ล้านบาท และสำหรับโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ วงเงิน 863 ล้านบาท