xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินกระบี่ พร้อมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค.68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระบี่ - สนามบินกระบี่ เปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค. หลังทุ่มงบเฉียด 4 พันล้าน สร้างอาคารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารลานจอดรถ รองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี


มีรายงานว่าเมื่อเร็วนี้ นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านท่าอากาศยาน) ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ของท่าอากาศยานกระบี่ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ร่วมกับนางธนิสรา สิงหกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบความพร้อมในทุกด้าน ทั้งโครงสร้างอาคาร ระบบอำนวยความสะดวก การจัดการพื้นที่ การจราจรภายในท่าอากาศยานฯ เพื่อเตรียมการเปิดให้บริการในวันที่ 26 กันยายน 2568 และ จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่ ได้อย่างสะดวกและมีมาตรฐาน และสามารถรอบรับผู้ใช้บริการ 8 ล้านคนต่อปี


สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.กระบี่ กรมท่าอากาศยาน(ทย.) ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เป็นเงินเกือบ 4 พันล้านบาท ใช้สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และ ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารลานจอดรถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเติบโตของการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานกระบี่ โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 จะเชื่อมต่ออาคารหลังที่ 1 และหลังที่ 2 เข้าด้วยกัน


ในส่วนลานจอดเครื่องบิน สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ และอากาศยานขนาดกลาง ได้จำนวน 40 ลำ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้ ทาง ท่าอากาศยานกระบี่ได้เตรียมแผนรองรับการก่อสร้างและการขยายตัวใน 20 ปีข้างหน้า โดยโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ (soft-opening) ไปแล้ว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือจาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี และอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และปรับปรุงลานจอดรถยนต์เดิมจะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,700 คัน


ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 3.7 พันล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินลงทุนก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ในวงเงิน 2,923 ล้านบาท และสำหรับโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่ วงเงิน 863 ล้านบาท



สนามบินกระบี่ พร้อมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค.68
สนามบินกระบี่ พร้อมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค.68
สนามบินกระบี่ พร้อมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค.68
สนามบินกระบี่ พร้อมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค.68
สนามบินกระบี่ พร้อมเปิดใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศแห่งใหม่ 26 ก.ย. นี้ และเปิดเต็มรูปแบบ 10 ต.ค.68
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น