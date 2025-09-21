โจ๋ภูเก็ตทำเป็นเก่ง โพสต์ภาพโชว์ ตร.เมืองภูเก็ตตามถึงบ้าน พบเป็นปื่นปลอม คุมตัวทำประวัติ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โจ๋ภูเก็ต ทำเก่ง โพสต์ภาพโชว์ปืนหราในโซเชียล สุดท้ายซ่าไม่ออก ตร.ตามถึงบ้านคุมตัวทำประวัติทันควัน พบเป็นปืนอัดลม เจ้าหน้าที่เตือนอย่าสร้างความเข้าใจผิดในสังคม ทำประวัติ
จากกรณีมีการแชร์ภาพกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ภูเก็ต โพสต์ภาพโชว์ปืนหรา ในสื่อโซเชียล จนเป็นที่สงสัยของผู้ใช้สื่อออนไลน์ และมีการแท็กถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ได้สังการ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนดำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียโพสต์ภาพโชว์อาวุธปืนซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลในสังคม
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้โพสต์ภาพดังกล่าวคือ นายเช อายุ 17 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ สภงเมืองภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ทำการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเช พบอาวุธปืนที่มีลักษณะและรูปพรรณตรงกับในภาพที่โพสต์ แต่จากการตรวจสอบพบว่า เป็นปืนอัดลมชนิดกระสุนพลาสติก ซึ่งทำเลียนแบบให้ดูคล้ายกับอาวุธปืนจริง โดยไม่ใช่อาวุธปืนที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการยึดอาวุธดังกล่าวเพื่อป้องกันการนำไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม และได้นำตัวนายเช มาที่ สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อทำประวัติและเฝ้าระวังการกระทำในอนาคต พร้อมทั้งได้เรียกผู้ปกครองมารับตัวกลับไปดูแลและตักเตือนให้งดการกระทำที่อาจเป็นการสร้างปัญหาต่อสังคมต่อไป