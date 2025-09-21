เริ่มแล้ว “Kebaya Festival 2025” ยกระดับเทศกาลประเพณีไทยสู่เวทีโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เริ่มแล้ว “Kebaya Festival 2025” ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมบาบ๋า - เพอรานากัน ยกระดับเทศกาลประเพณีไทยสู่เวทีโลก ผลักดันอัตลักษณ์ไทยสู่ Soft Power ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ พบกับขบวนพาเหรด ยิ่งใหญ่
ระหว่างวันที่ 20 -21 ก.ย. นี้ กระทรวงวัฒนธรรม และ จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดงาน “มหกรรมภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ Phuket Creative City : Kebaya Festival 2025” อย่างยิ่งใหญ่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เพื่อเฉลิมฉลอง “เคบาย่า” เครื่องแต่งกายพื้นเมืองของสตรีบาบ๋า – เพอรานากัน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโก
โดยจัดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา มีนางรักชนก โคจรานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายชลำ อรรถธรรม รองนายก อบจ.ภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ เครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่สร้างสีสันและสะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ต อาทิ ขบวนแห่ Kebaya Festival ยิ่งใหญ่อลังการ
โดยขบวนพาเหรด มีทั้งหมด 11 ขบวน ประกอบด้วย 1. โลโก้งานมหกรรมฯ 2.วงโยธวาทิตจากโรงเรียนไทยหัว 3.ขบวนข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.หงวนเซียวเกิดไท้ องค์ภูมินทร์ 5.ชาติพันธุ์ร่วมใจใฝ่สามัคคี 6.จีนไทยไมตรีมณีภูเก็ต 7.เหมืองสร้างเมืองลือเลื่องดีบุก 8.ขบวนวงกลองยาว 9.ศิลป์สร้างสรรค์บันลือโลก 10.วงโยธวาทิตจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต และ 11.รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงละครในเตี้ยมฉู่ สะท้อนวิถีชีวิตคนบาบ๋าภูเก็ต การแสดงดนตรีจากนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นิทรรศการ “ครบเครื่องเรื่องบ้านฉัน” การแสดงละครเวทีบาบ๋า การสาธิตงานหัตถกรรมเพอรานากัน กิจกรรม Walk Rally ย้อนรอยประวัติศาสตร์ภูเก็ต ตลอดจนมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชาวภูเก็ต แก้ม วิชญาณี และ โดม จารุวัฒน์ สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานจำนวนมาก
นางรักชนก โคจรานนท์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็น “งานเทศกาล” แล้วยังเป็นเวทีในการสร้าง ความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงรากเหง้าวัฒนธรรมกับกระแสโลกสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดคุณค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาค ซึ่ง วธ.มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
รวมถึงการสนับสนุนเมืองสำคัญ ๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น แรงขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง จังหวัดภูเก็ตในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” จากองค์การยูเนสโก ได้พิสูจน์แล้วว่าวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สามารถก่อให้เกิดพลังทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง
งาน Kebaya Festival 2025 นับเป็นเวทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการสานต่อความสำเร็จหลังจากที่ประเทศไทยและอีก 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ร่วมกันขึ้นทะเบียน “เคบาย่า” เป็น “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” จากยูเนสโกในปี 2567
อย่างไรก็ตาม การจัด “งาน Kebaya Festival” ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ต่อยอดความสำเร็จของ ภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความงดงามของแฟชั่น วัฒนธรรม อาหาร ศิลปะการแสดง และ วิถีชีวิตท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็น “เวทีระดับนานาชาติ” ที่ผู้คนจากทั่วโลกจะได้สัมผัส เรียนรู้ และร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกัน ที่สำคัญยังเป็นการจัดงานยังสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งยกระดับเทศกาลและประเพณีไทยสู่เวทีโลก ผ่านการชูอัตลักษณ์ไทยเป็น Soft Power โดยมีการขับเคลื่อนเทศกาลสำคัญระดับนานาชาติ 3 งาน ได้แก่ เทศกาลเมืองครามสกลนคร “Kram & Craft โลก” จ.สกลนคร เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนและมหกรรมหนังเงานานาชาติ
จ.ราชบุรี และเทศกาลภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ “Kebaya Festival” จ.ภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงเทศกาลและประเพณีไทยสู่ระดับชาติและนานาชาติ ถือเป็นการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในมิติ “เฟสติวัลและการท่องเที่ยว” และเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย” รองปลัด วธ. กล่าว