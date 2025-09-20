คนร้ายกระหน่ำยิงอดีตสารวัตรกำนัน จ.ยะลาเสียชีวิตก่อนฉกปืนพกสั้นหลบหนีไป

ยะลา - คนร้ายกระหน่ำยิงอดีตสารวัตรกำนันตำบลจะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา เสียชีวิตขณะเตรียมรถแบ็กโฮเพื่อเตรียมตักหน้าดินทำถนนในพื้นที่หมู่บ้าน ก่อนฉกปืนพกสั้น หลบหนีไป
วันนี้ (20 ก.ย.) เวลาประมาณ 12.30 น. ร.ต.อ.สุริยันต์ กลิ่นมณี รอง(สอบสวน)สภ.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ได้รับแจ้งจากชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ว่า มีคนร้ายลอบยิงชาวบ้าน บริเวณจุดที่รถแบ็กโฮขุดดินในพื้นที่บ้านลีเซ็งใน หมู่ที่ 5 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อภายหลัง คือ นายรอยืดมัน กอรีมานี อายุ 42 ปี อดีตสารวัตรกำนัน และเป็นคนช่วยงานของนายก อบต.จะกว๊ะ จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานกับชุดกู้ชีพ-กู้ภัยอิควะห์รามัน นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลรามัน เพื่อทำการชันสูตรต่อไป
หลังเกิดเหตุ พ.ต.ท.นิพร อินสุวรรณ์ สวญ.สภ.จะกว๊ะ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นบ่อดิน เพื่อนำดินไปทำถนนภายในพื้นที่ ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา พบรถแบ็กโฮ สีฟ้า ยี่ห้อ KOBELCO กระจกหน้ารถโดนกระสุนปืนเป็นรูพรุน ภายในห้องคนขับมีคราบเลือดจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการทำงาน เพื่อเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากคนร้ายมีการก่อเหตุซ้ำซ้อนมุ่งหวังเอาชีวิตต่อเจ้าหน้าที่
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายและคนงานเฝ้ารถ กำลังจัดเตรียมรถแบ็กโฮ เพื่อเตรียมตักหน้าดินทำถนนในพื้นที่หมู่บ้าน ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนสงคราม หลบซ่อนตัวในป่าละเมาะบนเนินคันดินห่างจากตัวรถแบ็กโฮประมาณ 30 เมตร กระหน่ำยิงนายรอยืดมัน จำนวนหลายชุด คนงานเฝ้ารถได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ได้หลบหนีเพื่อเอาชีวิต หลังก่อเหตุคนร้ายได้ นำอาวุธปืนพกสั้นประจำตัวของผู้ตายไปด้วย 1 กระบอก แล้วอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนประเด็นสาเหตุในเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดจากเรื่องส่วนตัว หรือ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่