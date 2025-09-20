เงียบเหงา! บรรยากาศเลือกซื้อขนมเดือนสิบในพังงา พ่อค้าคาดเกิดจากเศรษฐกิจและราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

พังงา - บรรยากาศซื้อขนมเดือนสิบยังเงียบเหงา พ่อค้าคาดว่าเป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและข้าวของที่แพงขึ้นพร้อมต้องรอดูใกล้วัน
วันนี้ ( 20 ก.ย.68) บรรยากาศการจับจ่ายซื้อขนมเดือนสิบในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยเฉพาะตามตลาดสดบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบว่า ยังเงียบเหงา ประชาชนออกมาซื้อขนมเพื่อใช้ในประเพณีสารทเดือนสิบไม่คึกคักเท่าที่ควร
พ่อค้าขนมเดือนสิบในตลาดบางม่วง เผยว่า ปีนี้ยอดสั่งทำขนมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และจากราคาพืชผลราคายางพารา ปาล์มน้ำมันตกต่ำ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อเพียงเล็กน้อยตามกำลัง บางรายหันไปทำเองในครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้องรอดูใกล้วันช่วงเทศกาลว่าจะมีประชาชนออกมาเลือกซื้อของกันมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ ประเพณีสารทเดือนสิบถือเป็นพิธีสำคัญของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้ โดยจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ และมีการจัดเตรียมขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมพอง ขนมลา ขนมกง และขนมดีซำ เพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่อไป