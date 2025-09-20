จักรยานยนต์พ่วงข้างบอมบ์ระเบิดสนั่นหน้าป้อมตำรวจทางหลวง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กำแพงเสียหาย โชคดีไร้เจ็บ

ปัตตานี - คนร้ายลอบวางระเบิดแบบจักรยานยนต์พ่วงข้างบอมบ์ หน้าป้อมตำรวจทางหลวงใน อ.สายบุรี กำแพงเสียหาย โชคดีไร้เจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วานนี้ (19 ก.ย.) เวลา 23.50 น. ตำรวจ สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณป้อมตำรวจทางหลวงริมถนนทางหลวงสาย 42 ปัตตานี-นราธิวาส บ้านกะลาพอ ม.1 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จึงรีบรุดนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นป้อมตำรวจริมถนนสายหลัก พบบริเวณกำแพงกั้นป้อม อาคาร ได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงรถของตำรวจทางหลวง 2 คัน พบเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายโดยรอบ เจ้าหน้าที่จึงนำเชือกมากั้นพื้นที่ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
ล่าสุด เช้าวันนี้ (20 ก.ย.) เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจหลักฐาน เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดเพื่อเก็บชิ้นส่วนระเบิด ตรวจดีเอ็นเอแฝง เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า เป็นระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุใส่ถังแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม ซุกในจักรยานยนต์พ่วงข้าง ซึ่งมีอานุภาพในการทำลายล้างสูง ก่อนนำมาจอดไว้หน้าป้อมตำรวจทางหลวง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังตรวจสอบเส้นทางหลบหนี พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งเส้นทางเข้า-ออกและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหาเบาะแสคนร้าย รวมถึงประสานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่เพื่อขยายผลติดตามไล่ล่าและนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายจำนวน 2 คน โดยหนึ่งในคนร้ายคนขับขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดไว้หน้าป้อม จากนั้นได้ขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันที่คนร้ายอีกคนรอ ก่อนหลบหนีไป ผ่านไปไม่นานเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว สะเก็ดระเบิดได้ถูกตัวอาคารและป้อมได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่โชคดีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียแต่อย่างใด นอกจากนี้แรงระเบิดยังส่งผลให้บ้านเรือนตรงข้ามได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และเพื่อหวังสร้างแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะเดียวกันได้มีการเพิ่มกำลังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นอีก