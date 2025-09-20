สลด! สาวพังงาควบเก๋งชนฟุตบาทก่อนเก๋งชนเสาไฟฟ้า ดับคาที่

พังงา – เกิดเหตุสาวพังงา ควบเก๋งมาจากแยกวังหม้อแกงเข้ามาในตัวเมือง เมื่อมาถึงบริเวณลานหลวงปู่ รถหักเข้าด้านซ้ายชนกับฟุตบาทและไปฟาดกับเสาไฟฟ้าเจ้าอย่างจัง คนขับดับคาที่
เมื่อเวลา 04.00 น.วันนี้ ( 20 ก.ย.68) ร.ต.อ.พีระยุทธ ศรีเมือง สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า บนถนนบริเวณหน้าลานหลวงปู่ทวด เขตเทศบาลเมืองพังงา จึงรุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยโรงพยาบาลพังงา กู้ภัยเพชรเกษมพังงา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังงา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฟรอด สีบรอนเทา ทะเบียน กค 4264 พังงา อยู่ในสภาพชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าพับยับเยิน ภายในรถพบผู้หญิง อายุประมาณ 27 ปี สวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดสีดำ ได้รับบาดเจ็บหมดสติติดอยู่ภายในรถ ซึ่งเป็นคนขับรถมาเพียงคนเดียว เจ้าหน้าที่กูชีพโรงพยาบาลพังงาเช็คสัญญาณชีพเบื้องต้น ไม่พบ เจ้าหน้าที่ต้องรอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อน จึงจะสามารถเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากลักษณะของรถที่ชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
หลังจากที่การไฟฟ้าฯ ได้ตัดไฟเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เร่งใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่ถึง 20 นาที ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพังงาในทันที ในส่วนของสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป
จากการบอกเล่าของคนเห็นเหตุการณ์ ระบุว่ารถคันดังกล่าวขับมาจากแยกวังหม้อแกงตรงเข้ามาในตัวเมืองเขตเทศบาลเมืองพังงา พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางตรงรถหักเข้าด้านซ้ายชนกับฟุตบาทและไปฟาดกับเสาไฟฟ้าเจ้าอย่างจัง