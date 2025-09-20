ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปล่อยปลานักล่า เพิ่มสมดุลให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้านำ “ปลานักล่า” มาใช้เป็นกลไกธรรมชาติในการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวกว่า 10,000 ตัว สู่คลองสายสำคัญในอำเภอหัวไทร ปากพนัง และเชียรใหญ่ ควบคู่สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาให้เกษตรกรภายใต้โครงการ “กองทุนปลากะพง” เพื่อสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวให้เกษตรกรมีเครื่องมือควบคุมปลาหมอคางดำในบ่อพักน้ำและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อปลากะพงโตเต็มวัย เกษตรกรสามารถจับมาบริโภคหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกที่มุ่งควบคุมปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการปล่อยปลากะพงทำหน้าที่เป็นนักล่า ช่วยลดจำนวนพันธุ์ปลาต่างถิ่น ทำให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นกลับคืนมา เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายในระบบนิเวศ ขณะเดียวกันเกษตรกรยังได้ประโยชน์จากการจับปลากะพงไปบริโภคหรือนำไปขายสร้างรายได้เสริม
ในปี 2568 ที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดได้รับงบกลางจากกรมประมงดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยทั้งกากชาและพันธุ์ปลากะพงให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม นำปลากะพงไปเลี้ยงในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือบ่อร้าง ที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือบ่อร้าง ของเกษตรกร และขอคืนจากเกษตรกร 10 % นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ
นอกจากการปล่อยปลานักล่าแล้ว ประมงจังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้ง กิจกรรม “ลงแขกลงคลอง” ร่วมกับชุมชนจับปลาหมอคางดำออกจากแหล่งแพร่ระบาด ตลอดจน รณรงค์สร้างการรับรู้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้นำปลาหมอคางดำไปใช้ประโยชน์ เช่น แปรรูปเป็นเมนูอาหาร ทำเป็นปลาเหยื่อ หรือจัดกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร
จากการดำเนินกิจกรรมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำในจังหวัดดีขึ้น จากการสำรวจล่าสุดพบความหนาแน่นของปลาหมอคางดำลดลงต่ำกว่า 50 ตัวต่อ 100 ตารางเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความสำคัญกับการควบคุมปลาหมอคางดำ เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมามีความสมดุล รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ปลาหมอคางดำ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นรูปธรรม