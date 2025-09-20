หนึ่งในไทยแลนด์! ชาวกะปงสืบสานประเพณีแห่จาด รับสารทเดือนสิบ

พังงา - สภาวัฒนธรรมอำเภอกะปงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ อ.กะปง 19-21หนึ่งในไทยแลนด์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่จาด รับเทศกาลสารทเดือนสิบ
ประชาชนในอำเภอกะปง จ.พังงา ได้ร่วมประเพณีวันสารทเดือนสิบ อ.กะปง ประจำปี 2568 ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมหลายพันคน หลังพิธีเปิดได้จัดขบวนแห่จาด หรือ กระจาด ที่แต่ละหมู่บ้านประดิษฐ์ประดอยฝีมือในการจัดทำขึ้นอย่างประณีตบ่งบอกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมส่งเข้าประกวด พร้อมริ้วขบวน ของแต่ละหมู่บ้านที่แต่งกายชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพร้อมกับขบวนแฟนซี ซึ่งปีนี้มีการส่งจาดเข้าร่วมรวมทั้งหมด 23 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2568
สำหรับประเพณีวันสารทเดือนสิบของอำเภอกะปง ได้มีกิจกรรมสำคัญที่ไม่เหมือนที่อื่นและมีการอนุรักษ์สืบทอดกันมา คือการ “แห่กระจาด” จาด คือ ภาชนะที่แล้วแต่ผู้ประดิษฐ์จะตกแต่งในลักษณะใด ส่วนใหญ่จะตกแต่งคล้ายกับบ้านรูปทรงไทยสี่เหลี่ยม คล้ายเสลี่ยง คานหาม ภายในมีการบรรจุอาหารแห้ง ขนมสารทเดือนสิบ ของใช้ต่างๆ และผลไม้เพื่อนำไปถวายวัด เป็นการอุทิศผลบุญส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและในวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ก็จะมีการแห่กระจาดจากหมู่บ้านไปยังวัดที่ใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวบ้านอำเภอกะปง ร่วมกันสืบทอดกันมาช้านาน
โดยแต่ละหมู่บ้านนำจาดที่ตกแต่งจากประชาชนในหมู่บ้าน และในการแห่กระจาดของอำเภอกะปงนั้น จะมีชาวฉกรรจ์ในหมู่บ้านจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ขึ้นไปร่วมกันหามกระจาดที่มีการตกแต่งให้สวยงามตามประเพณี โดยมีการตีกลองเป็นจังหวะในการแห่ บางจังหวะมีการหมุนกระจาด และเคลื่อนไหวตามจังหวะกลองพร้อมกับจุดประทัดกันอย่างสนุกสนาน เป็นการแสดงให้รับรู้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองก่อนที่กระจาดดังกล่าวจะเข้าวัดเพื่อร่วมก่อนงานบุญประเพณีวันสารทเดือนสิบของชาวอำเภอกะปง จ.พังงา
โดยทางอำเภอกะปง สภาวัฒนธรรมอำเภอกะปง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ อ.กะปง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2568 โดยมีกิจกรรมการประกวดมากมายเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในประเพณีครั้งนี้ เช่น การประกวดจาดและขบวนแห่ การประกวดหนูน้อยวันสารท การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชนและระดับประชาชนทั่วไป การประกวดขนมเดือนสิบ ขนมกาละแม และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียน