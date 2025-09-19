เสียใจอย่างสุดซึ้ง! เจ้าอาวาสวัดเกาะเสือ อ.หาดใหญ่ รับทำร้ายพระ ฝากทนายขอขมาสังคม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าอาวาสวัดเกาะเสือ เจ้าอาวาสในคลิปกระทืบพระ ตั้งทนายแถลงแทน เหตุเครียด จิตใจย่ำแย่ ยอมรับผิด เสียใจอย่างสุดซึ้ง ขอขมาต่อสังคม อ้างทำโทษพระเพราะเป็นหลานในปกครองประพฤติเกี่ยวข้องยาเสพติด พร้อมยอมรับและปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล
วันนี้ (19 ก.ย.) ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นายจักริน พวงรัตน์ หัวหน้าทีมทนายความ เจ้าอาวาสวัดเกาะเสือ พร้อมทีมงาน ได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ ทำร้ายร่างกายพระสงฆ์ โดยมีชาวบ้านและพระจากวัดต่างๆ ใน จ.สงขลา รวมถึงศิษยานุศิษย์จำนวนมากมาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ
นายจักริน แถลงว่า จากเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเป็นการกระทำที่เกิดจากความโกรธชั่ววูบของเจ้าอาวาส ที่ได้ตักเตือนพระสงฆ์รูปหนึ่ง ซึ่งเป็นหลานในปกครอง มิใช่พระรูปอื่นๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าอาวาสได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมฝากคำขอขมาต่อพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ชาวสงขลา รวมทั้งชาวบ้านที่วัดเกาะเสือ
“เจ้าอาวาสไม่สามารถมาร่วมแถลงข่าวด้วยตนเองได้ เนื่องจากเกิดความเครียดและสภาพจิตใจย่ำแย่หลังจากเหตุการณ์นี้ แต่ท่านได้ฝากความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาก็เข้มงวดขวดขันด้านความประพฤติ โดยเฉพาะการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอยู่แล้ว แต่หลังจากนี้จะเข้มงวดให้ขาวสะอาดมากยิ่งขึ้น” นายจักริน กล่าว
นายจักริน กล่าวว่า ในประเด็นด้านกฎหมาย ยืนยันว่า เรื่องนี้จะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม หากศาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีคำตัดสินอย่างไร เจ้าอาวาสก็พร้อมยอมรับและปฏิบัติตามโดยไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
นายจักรินกล่าวว่า ชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนและศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสเหมือนเดิม เนื่องจากเข้าใจข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความโกรธที่มีต่อหลานในปกครอง ไม่ใช่การกระทำที่สะท้อนถึงความรุนแรงต่อพระรูปอื่นๆ ที่ท่านยังคงดูแลด้วยความเมตตา
ด้านพระครูสังฆกิจการี เลขานุการวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ซึ่งมาร่วมฟังการแถลงข่าวในวันนี้ กล่าวถึงเจ้าอาวาสวัดเกาะเสือว่า คลิปที่ออกไปสร้างความเสียหายต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เราขออภัยต่อญาติโยม ชาวโซเชียล และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ้น เรื่องสารเสพติดในวัด แม้เจ้าอาวาสจะเข้มงวดและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100% หากมีหลุดสายตาไป ก็จะมีการจัดการทันที โดยมีการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง บางครั้งมีพระที่สงสัยพฤติกรรม แต่ตรวจไม่พบ จึงต้องตรวจขั้นต่อไป ซึ่งบางคนก็หายไป 2–3 วัน เมื่อกลับมาก็มีการขอย้ายวัด ทำให้เกิดเหตุบันดาลโทสะบ้าง แต่โดยรวม เจ้าอาวาสจัดการทุกเรื่องอย่างเป็นระบบและเข้มงวดเพื่อปกป้องวัดและคณะสงฆ์
ขณะที่ชาวบ้านที่มาร่วมฟังแถลงข่าววันนี้ แสดงความคิดเห็นว่า รู้จักเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี 2545 ก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาส และเห็นมาตลอดว่าเป็นพระที่ดูแลพระลูกวัด ญาติโยม และเด็กๆ ที่ขาดโอกาสอย่างใกล้ชิด ใครเดือดร้อนเรื่องค่าเช่าบ้าน ท่านก็ช่วย ใครไม่มีทุนเรียน ท่านก็หยิบยื่นให้ ท่านดูแลทุกคน ไม่เฉพาะลูกวัดหรือญาติโยมบางคน ท่านเป็นพระที่เข้มงวดเรื่องวินัยและสารเสพติด ทุกเช้าหลังฉันภัตตาหารเสร็จ พระทุกองค์ต้องมาช่วยกันทำความสะอาดวัด กวาดใบไม้ ถูพื้น เก็บของเรียบร้อย ถึงจะมีภารกิจส่วนตัวก็ต้องมาช่วย ท่านเข้มงวดมากเรื่องนี้
สำหรับคลิปที่เผยแพร่ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้ว และไม่คิดว่าจะถูกนำมาเป็นกระแสในขณะนี้ “ท่านไม่ใช่พระใจร้าย เหตุการณ์เกิดจากบันดาลโทสะกับพระลูกวัดที่เปรียบเหมือนหลาน แต่โดยปกติท่านดูแลทุกคน ใส่ใจทั้งพระในวัดและญาติโยมมาตลอด”