130 ผู้บำบัดสารเสพติดศูนย์มินิธัญญารักษ์ฮือกลับบ้านหลังไร้เงาเจ้าหน้าที่ดูแล

นครศรีธรรมราช - ศูนย์บำบัดสารเสพติด “มินิธัญญารักษ์” แตก ผู้บำบัดกว่า 20 คนรวมตัวบุกศาลากลางจังหวัดร้องผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ป่วยหนักถูกกักไม่ยอมปล่อยไปโรงพยาบาล ต้องโดดลงจากชั้นสองไปหาหมอกลางดึก พอเช้า 130 คนทั้งศูนย์ฮึดเดินกลับบ้านเกลี้ยง
วันนี้ (18 ก.ย.) เมื่อช่วงบ่าย ที่ศาลาลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสุวรรณี ว่องชล ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไทยภักดี จ.นครศรีธรรมราช ได้นำผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติดในศูนย์มินิธัญญารักษ์ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช กว่า 20 คน โดยหนึ่งในนั้นกลุ่มเพื่อนต้องช่วยประคองเข้ามา เพื่อต้องการเข้าร้องเรียนกับนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกระบวนการบำบัด
ขณะที่เจ้าหน้าที่หลังจากทราบเรื่องว่ามีผู้บำบัดในโครงการมินิธัญญารักษ์ ฮือเข้าร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างตกใจและเร่งตรวจสอบปัญหา ส่วนผู้ที่เข้ามารับหน้ากลุ่มผู้ร้องคือนายสุวัฒน์ จันทร์สุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ส่วนผู้ป่วยที่ถูกประคองมาด้วยนั้นถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้บำบัดที่ถูกกักตัวในศูนย์มินิธัญญารักษ์ เมื่อคืนที่ผ่านมาได้ถูกปิดประตูขังไว้ในศูนย์ ขณะที่เพื่อนๆ ได้พยายามร้องขอเพื่อนำตัวไปโรงพยาบาลจากอาการปวดท้องอย่างรุนแรง แต่ปรากฎว่าไม่ได้รับการดูแล และไม่มีใครประจำอยู่ที่ศูนย์ จนกระทั่งช่วงเช้าผู้ที่อยู่ในศูนย์บำบัดของอำเภอพรหมคีรี ราว 130 คน ได้ตัดสินใจเดินออกจากศูนย์แล้วทยอยกลับบ้านสร้างความแปลกใจให้แก่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ โดยมีส่วนหนึ่งตัดสินเข้าร้องเรียนกับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไทยภักดี นำเข้าร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
หนึ่งในผู้บำบัดยืนยันว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่ออยู่ในอาการหนักมากอาเจียนเป็นเลือด แต่ไม่ได้รับการสนใจอะไรเลย เมื่อคืนต้องกระโดดหนีลงมาจากชั้นสองแล้วไป ร.พ.พรหมคีรี จนอาการดีขึ้นมาทราบภายหลังว่าเลือดออกในกระเพาะอาหาร เมื่อพวกเราเข้ากระบวนการแล้วอยากให้มีการดูแลที่สมควรไม่เควรสะเปะสะปะ พวกเราจึงตัดสินใจว่าไม่ควรเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นจึงออกมาหาคนช่วย
นางสุวรรณีย์ ว่องชล ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไทยภักดี ระบุว่า ได้รับทราบเรื่องที่พวกเขาเข้าร้องเรียน จึงประสานงานเพื่อนำมาร้องต่อที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบ อยากเรียกร้องว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อเอาเข้ากระบวนการบำบัดแล้วภาระความรับผิดชอบควรต้องมี กว่าร้อยชีวิตเต็มใจที่จะเข้าบำบัด เมื่อเข้าไปเจอสิ่งแบบนี้ปัญหายิ่งไม่จบ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าการเปิดศูนย์มินิธัญญารักษ์ขึ้นเพื่อรักษาคนจริงๆ หรือเพื่ออย่างอื่น
อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากการตรวจสอบข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกับศูนย์มินิธัญญารักษ์ในอำเภอพรหมคีรี พบว่า รับผิดชอบโดยสาธารณสุข มีงบกระมาณค่าอาหารวันละ 120 บาทต่อคนต่อวัน มีผู้เข้าบำบัดราว 130 คน ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้บำบัดได้ตัดสินใจเดินออกจากศูนย์บำบัดทั้งหมด ส่วนปัญหาภายในที่เกิดขึ้นนั้น ผู้เกี่ยวข้องรายนี้ แจ้งว่า เกิดจากปัญหาการบริหารกำลังคน และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำให้มีปัญหาบานปลาย
ล่าสุด นายสุวัฒน์ จันทร์สุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว ส่วนผู้บำบัดที่เดินออกมาจากศูนย์กลับบ้านทั้งหมดนั้นอยู่ระหว่างประสานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา