2 ต่างชาติขับรถเก๋งไล่ชนรถจยย. ชาวต่างชาติ ก่อนจี้ชิงนาฬิกาหรู มูลค่า 2.3 ล้านบาทหนีลอยนวล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อุกอาจกลางวันแสกๆ…2 ชาวต่างชาติ พูดภาษาอังกฤษ ขับรถเก๋งมาเจอเหยื่อนักท่องเที่ยวที่ขับรถ จยย. มาบนถนน ไม่รอช้าจอดรถลงไปชิงทรัพย์หน้าตาเฉย ก่อนจะขับรถหนีลอยนวล
เมื่อเวลา 16:20 วันนี้ (18ก.ย.) เกิดเหตุอุกอาจ ชายชาวต่างชาติ 2 คน ได้ก่อจี้ชิงทรัพย์ชาวอเมริกัน วัย 40 ปี ที่ขับขี่จักรยานยนต์กลับจากตลาดย่านชุมชน ต. เชิงทะเล เหตุเกิดบริเวณทางไปลายัน ซอย 7 ต. เชิงทะเล อ.ถลาง จ. ภูเก็ต
จากการสอบถามทราบว่า ขณะที่ชายชาวอเมริกัน วัย 40 ปี กำลังขับรถจักรยานยนต์มาบนถนนทางไปลายัน ซอย 7 ได้มีคนร้ายชายต่างชาติ 2 คน แต่งกายปิดบังใบหน้า พูดภาษาอังกฤษชัดเจน ขับรถยนต์ตาม และจงใจพุ่งชนจักรยานยนต์ ของชาวต่างชาติจนล้ม แล้วลงมาจากรถพร้อมมีดขู่เหยื่อก่อนจี้เอานาฬิกาหรู มูลค่ากว่า 2.3 ล้านบาท หนีลอยนวล
ล่าสุด 2 คนร้าย ได้ทิ้งรถยนต์ไว้ที่พื้นที่ สภ.สาคู หลบหนีไป ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างไล่ล่าเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดี