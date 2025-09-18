รวบหนุ่มแดนมังกรหนีหมายจับคดียักยอกทรัพย์สินหลวง กบดานภูเก็ต โอเวอร์สเตย์ 272 วัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จับหนุ่มแดนมังกรหนีหมายจับสากล โอเวอร์สเตย์ 272 วัน ก่อเหตุยักยอกทรัพย์สินหลวงหลบหนีออกนอกประเทศกบดานที่ภูเก็ต สุดท้ายไม่รอด ตม บุกรวบคาร้านอาหารจีน
ตม.จว.ภูเก็ต ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.6 จับกุมหนุ่มชาวจีน หลบหนีหมายจับสากล ซึ่งเป็นหมายจับของประเทศจีน ข้อหายักยอกทรัพย์สินหลวง ความเสียหายหลายสิบล้านบาท
เนื่องด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการประสานจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า มี MR.PENG อายุ 37 ปี สัญชาติจีน ได้หลบหนีหมายจับมาหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย ทางผู้บังคับบัญชาจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนทำการแกะรอยติดตามจนทราบว่า MR.PENG ได้มาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ชุดสืบสวน ตม.จว.ภูเก็ต ร่วมกับ กก.สส.บก.ตม.6 จึงได้ร่วมกันวางแผนจับกุมจนทราบว่า MR.PENG จะมารับประทานอาหารที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในตำบลวิชิต
จึงได้วางกำลังซุ่มดูจนพบเห็นบุคคลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าจับกุมตัวทันที ตรวจสอบในระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่าการอนุญาตสิ้นสุดจำนวน 272 วัน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมประสานงานกับสถานทูตจีนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป