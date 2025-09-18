ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองขุดถ่ายทอดวิธีทำ “ต้มใบพ้อ” ส่งต่อคนรุ่นใหม่ไม่ให้สูญหาย

สตูล - ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองขุด จ.สตูล จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิธีทำ “ต้มสามเหลี่ยม” หรือ “ต้มใบพ้อ” แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุด เพื่อสืบสานขนมโบราณนี้ไม่ให้สูญหายตามกาลเวลา
วันนี้ (18 ก.ย.) ชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองขุด จ.สตูล จำนวนกว่า 20 คน ได้ร่วมกันส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนบ้านคลองขุด เพื่อถ่ายทอดวิธีการทำ “ต้มสามเหลี่ยม” หรือ “ต้มใบพ้อ” ซึ่งเป็นขนมโบราณที่กำลังจะเลือนหายไปให้แก่คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการห่อใบพ้อให้สวยงาม ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ถุนอาคารจันผา” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
นางประไพ อุบลพงษ์ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุคลองขุด กล่าวว่า “ต้มใบพ้อ” เป็นขนมที่คนใต้ทำกันมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะในงานบุญสำคัญ เช่น วันทำบุญเดือนสิบ หรือวันชักพระ แต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่ทำกันไม่เป็นแล้ว เพราะการทำขนมชนิดนี้ใช้เวลาและความตั้งใจสูง เราจึงอยากรักษาประเพณีนี้ไว้ไม่ให้สูญหายไป โดยการสอนครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังให้นักเรียนทุกคนทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ขอเพียงแค่จุดประกายความสนใจให้พวกเขาได้เห็นและเรียนรู้ ซึ่งความรู้นี้อาจกลายเป็นทักษะที่นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ด้าน ด.ญ.สมิตา หลีวัง นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า การเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้ได้สัมผัสกับภูมิปัญญาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งสำหรับหนูแล้วคิดว่าขั้นตอนการห่อยากที่สุด แต่ถ้าได้ฝึกไปเรื่อยๆ ก็น่าจะง่ายขึ้น หนูคิดว่าขนมชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ เพราะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใหญ่และทำกินกันในหลายเทศกาล