ผู้ว่าฯนราธิวาสมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ จนท.บาดเจ็บเหตุระเบิดที่สุไหงปาดี

นราธิวาส - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
วันนี้ (18 ก.ย.) ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บ้านบือราแง หมู่ที่ 3 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
1. จ.ส.อ.ปิยะ อินทะโกษี อายุ 42 ปี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก มีแผลฉีกขาดตามร่างกายและบริเวณหลังศรีษะ รู้สึกตัวดี, 2. ด.ต.นิกร อินน้อย อายุ 53 ปี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก รู้สึกตัวดี, 3. อส.ทพ.สุริยาวุธ ช่างเกวียนดี อายุ 41 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณขา ขาซ้ายบวมผิดรูป รู้สึกตัวดี, 4. อส.ทพ.ตะวัน สว่างเมฆารัตน์ อายุ 44 ปี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก รู้สึกตัวดี และ 5. อส.ทพ.ธีรพงษ์ หรมพัด อายุ 34 ปี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก รู้สึกตัวดี
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้