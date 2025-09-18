กรมสมเด็จพระเทพฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับ ณ ลานเฟื่องฟ้า จ.นราธิวาส

นราธิวาส - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับ ณ ลานเฟื่องฟ้า ภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันนี้ (18 ก.ย.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้า พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับ โดยมี นายสูไฮมี มาเกะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง นำกรรมการมัสยิดบ้านเขาตันหยง และผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ได้แก่ บ้านเขาตันหยง บ้านโคกสยา บ้านตือลาฆอปาลัส สวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับของราษฎรบ้านเขาตันหยง จากนั้น ร่วมกันสวดดูอาร์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ทั้งนี้ ลานเฟื่องฟ้า เป็นกุโบร์เก่า หรือสุสานของชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่บริเวณ บ้านเขาตันหยง ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้า และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยง เป็นประจำทุกปี ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดสร้างมิสยิดบ้านเขาตันหยง สำหรับบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย
โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โต๊ะอิหม่ามฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปซ่อมแซมมัสยิด โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10, โรงเรียนบ้านโคกสยา, โรงเรียนอิสลามบูรพา, โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์, โรงเรียนบ้านค่าย, โรงเรียนบ้านบางมะนาว, โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 โรงเรียนบ้านหัวเขา, โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ, โรงเรียนบ้านเปล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
จากนั้น พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่ตัวแทนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็ก เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในชั้นปฐมวัย อีกทั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง