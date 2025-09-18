ทำใจ! ชาวบ้านลุ่มน้ำปากพนังเผยปลาหมอคางดำยึดครองทุกแหล่งน้ำ ชี้ควบคุมไม่ได้แล้ว

นครศรีธรรมราช - ชาวบ้านลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ยืนยันปลาหมอคางดำกลืนกินระบบนิเวศน์เดิม ยึดครองทุกแหล่งน้ำในพื้นที่ เชื่อไม่สามารถควบคุมได้แล้ว
วันนี้ (18 ก.ย.) ปัญหาใหญ่เรื่องปลาหมอคางดำในระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำปากพนัง โดยเฉพาะในตำบลท่าพญา ตำบลขนาบนาค อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดรุนแรงของปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แม้กรมประมงจะมีความพยายามในการกวาดล้างด้วยการจับทำลายและนำไปใช้ประโยชน์หลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังระบุว่าสถานการณ์ดีขึ้นมีปริมาณปลาหมอคางดำในธรรมชาติลดน้อยลง
แต่จาการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รวมทั้งมีการตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำคลอง ลำเหมือง และลำบางสาธารณะหลายจุดในตำบลขนาบนาค ตำบลท่าพญา อ.ปากพนัง ปรากฎว่าทุกเช้าจะมีปลาหมอคางดำลอยหัวให้เห็นหนาแน่น โดยไม่มีปลาชนิดอื่นปะปนหรือมีน้อยมากแทบไม่พบเห็นเลย
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องว่าจากสถานการณ์น้ำหลากเมื่อปลายปี 2567 ได้เป็นปัจจัยหนุนหลักทำให้การกระจายตัวของปลาหมอคางดำ ขยายพื้นที่ระบาดมากขึ้น เช่น บ้านบางตะลุมพอ ต.ขนาบนาค แต่เดิมมีการระบาดหนักเฉพาะพื้นที่ แต่ปัจจุบันกระจายทุกแหล่งน้ำ ชาวบ้านหลายคนใช้วิธีจับทุกวันเพื่อสร้างรายได้ แม้จะถูกจับในปริมาณมากต่อวันแต่กลับไม่ได้ทำให้การกระจายตัวลดน้อยลงไป
นายเสรี น้ำขาว ชาวบ้านบางตะลุมพอ ระบุว่า ตนพูดได้เต็มปากว่าปลาหมอคางดำกลายเป็นปลาประจำถิ่นไปแล้ว ทุกวันนี้กระจายไปทุกพื้นที่ ชาวประมงพื้นบ้านกลับมาหาปลาหมอคางดำขนาดใหญ่ในพื้นที่ 3-6 ตัวต่อกิโลกรัม โดยมีราคาอยู่ที่ 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท
“โดยช่วงการระบาดเมื่อปีที่ผ่านมานับได้ว่ายังน้อยกว่าในปีนี้ ก่อนหน้าจะสังเกตได้ว่ามีการระบาดเป็นจุด ๆ แต่ปัจจุบันกระจายไปทุกพื้นที่แล้ว และเชื่อด้วยว่าสภาพนิเวศน์ของลุ่มน้ำปากพนังกำลังล่มสลาย สัตว์น้ำประจำถิ่นลดน้อยลงมาก บางแหล่งแทบไม่มีเลย มีเฉพาะปลาหมอคางดำเต็มพื้นที่ ปลาน้ำจืดแทบไม่มีแล้ว แม้แต่ปลานิลดั้งเดิมก็ไม่มีแล้ว ระบบนิเวศน์เดิมล่มสลาย สถานการณ์ระบาดมาถึงจุดที่พูดได้ว่าไม่สามารถควบคุมได้แล้ว” นายเสรี กล่าว