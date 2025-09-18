จัดใหญ่ “มหกรรมธงฟ้าฯ” ช่วยลดค่าครองชีพชาวสงขลา วันที่ 17-19 ก.ย.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กระทรวงพาณิชย์ ยกทัพสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้กับชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ในงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัดสงขลา“ วันที่ 17-19 ก.ย.68 ณ บริเวณหน้าลานพระรูป ร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา
วันนี้ (18 ก.ย.) กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัดสงขลา” ภายใต้นโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย. 2568 ณ บริเวณหน้าลานพระรูป ร.5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกร และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย โดยมี นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
โดยภายในงานมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภค 10 หมวด กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส น้ำยาซักผ้า ของใช้ประจำวัน เครื่องครัว อุปกรณ์ช่าง เครื่องแต่งกาย สินค้าชุมชน เป็นต้น และยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์ในราคาพิเศษ อาทิ ไข่ไก่เบอร์ M แผงละ 90 บาท, น้ำตาลทราย กก.ละ 23 บาท, น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 42 บาท, ข้าวหอมมะลิ (5 กก.) ถุงละ 150 บาท และ ลองกอง กก.ละ 35 บาท
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “ทำให้ประชาชนมีความสุข” ภายใต้นโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ในการดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าเทียม เพิ่มโอกาสทางการค้า และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ทุกครองครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ
“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง มาเลือกซื้อสินค้าในโครงการนี้ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพและราคาประหยัดที่ทางกรมการค้าภายในได้เลือกสรรมาให้ท่าน ทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ของกินของใช้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามเป้าหมาย” นายวิทยากรกล่าว