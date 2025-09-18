ชาวเบตงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนปฏิบัติการ “120 วัน วาระพืชกระท่อม”

ยะลา - ชาว อ.เบต แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนปฏิบัติการ “120 วัน วาระพืชกระท่อม” เดินหน้าสร้างหมู่บ้านปลอดพืชกระท่อม พร้อมพลิกโฉมให้อำเภอเบตงเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ภายใต้ปฏิบัติการ “120 วัน วาระพืชกระท่อม” ที่ขับเคลื่อนโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เกิดกระแส “ไม่เอากระท่อม” อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายคือการกวาดล้างพืชกระท่อมและยาเสพติด พร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งและโอกาสใหม่ๆ ให้กับชุมชน
วันนี้(18 ก.ย.) ที่อาคารเอนกประสงค์ มัสยิดนูรฮีดายะห์ บ้านนาข่อย ม.1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายอรุณ บือนา ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนปฏิบัติการ “120 วัน วาระพืชกระท่อม” โดยเป้าหมายสำคัญคือการกวาดล้างพืชกระท่อมและยาเสพติด ซึ่งเวทีการพูดคุยดังกล่าวนั้น มีทางสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปปส.ภาค 9 เข้าร่วมสังเกตการณ์
นายสุวิทย์ แสงเอียด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า บ้านนาข่อย มีประชากรประมาณเกือบ 3 พันคน และที่ผ่านมาตำรวจภูธรตำบลยะรม ได้เข้ามาปราบปรามและทำการจับกุมไปแล้วบางส่วน ทำให้ขณะนี้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้เริ่มลดลงไปบ้างแล้ว จะมีแต่น้ำกระท่อมที่ยังมีวัยรุ่นดื่มและเสพกัน ซึ่งตนเองและชาวบ้านได้พยายามเข้ามาดูแลพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือในการช่วยกันสอดส่องเพื่อไม่ให้มีการนำเข้ายาเสพติดเข้ามาภายในหมู่บ้านและหากพบก็ขอให้แจ้งมาทันทีเพื่อจะได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ระบุอีกว่า แม้พืชกระท่อมอาจไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่ต้องไม่ลืมว่ายังมีเยาวชนนำไปใช้ในทางที่ผิดอยู่ และได้สร้างผลกระทบในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาการลักขโมยของในหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาการซื้อขายน้ำกระท่อมริมถนนในเขต อ.เบตง เคยมี แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาปราบปรามจนเกือบหมด ส่วนที่เหลืออยู่บ้างเราก็พยายามเข้าไปตักเตือนถึงโทษและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ด้าน นางสาวนูรีย๊ะ กูเต๊ะ เจ้าหน้าที่จากสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปปส.ภาค 9 กล่าวว่า หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีปัญหาของยาเสพติดอยู่ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้พยายามลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดภายในหมู่บ้านชุมชนตลอดจนสร้างการรับรู้ในส่วนของเยาวชนผ่านโรงเรียนตาดีกา โดยจุดแข็งของบ้านนาข่อยคือทีมงานของผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง เขาจะมีการทำงานแบบแบ่งโซนแบ่งเป็นฝ่าย มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ของตัวเอง โดยที่ผ่านมาซื้อขายน้ำกระท่อมริมถนน เมื่อชาวบ้านมีการร้องเรียนทางผู้นำชุมชนก็จะเข้าไปเตือนและไม่ให้มีการซื้อขายหรือมีร้านค้าภายในหมู่บ้านเด็ดขาด
จากแผนปฏิบัติการ “120 วัน วาระพืชกระท่อม” จึงไม่เพียงเป็นการปราบปรามยาเสพติด แต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์แห่งความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้นำศาสนา เพื่อพลิกโฉมให้ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน