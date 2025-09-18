รถกระบะเสียหลักทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเจ็บรวม 5 รายบนถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นพัทลุง-นครศรีฯ

พัทลุง - รถกระบะเสียหลักตกข้างทางจนพลิกคว่ำข้ามถนน เจ็บรวม 5 ราย บนถนนสายเอเชีย ฝั่งขาขึ้นพัทลุง-นครศรีธรรมราช ท้องที่ ม.6 ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน ขณะเดินทางไปดูหลานสาวซ้อมรับปริญญา ที่ อ.ป่าพะยอม
วันนี้ (18 ก.ย.) เวลา 08.20 น. ตำรวจ สภ.นาขยาด จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักตกข้างทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบนถนนสายเอเชีย ฝั่งขาขึ้นพัทลุง-นครศรีธรรมราช ท้องที่ ม.6 ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร.พ.ควนขนุน กู้ชีพเทศบาลตำบลนาขยาด
ในที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนสายดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะอีซูซุแบบแคป สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ผท 5762 สงขลา เสียหลักพลิกคว่ำข้ามไปยังถนนฝั่งตรงกันข้าม ทำให้รถได้รับความเสียหาย ผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถ ทั้งชาย หญิง และเด็ก รวมทั้งสิ้น 5 คนได้รับบาดเจ็บ โดยคนขับรถได้รับบาดเจ็บหนักสุด ก่อนเจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาล แล้วนำคนเจ็บ ส่ง ร.พ.ควนขนุน เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไป
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า รถคันดังกล่าว ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ได้ขับรถออกจาก ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อเดินทางไปดูหลานสาวซ้อมรับปริญญา ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักตกข้างทางจนทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว