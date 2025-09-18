ภูเก็ตเตรียมสมโภชกระถางธูป ในโอกาสครบรอบ 200 ปีศาลเจ้ากะทู้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีสมโภชกระถางธูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปีศาลเจ้ากะทู้ 26 ก.ย.นี้ ส่วนประเพณีถือศีลกินผักจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ต.ค.นี้
.
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดพิธีสมโภชกระถางธูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ศาลเจ้ากะทู้ โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทรัพย์ทวี ผู้แทนจากสมาคมอ๊ามภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
.
โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดพิธีสมโภชกระถางธูป การเตรียมความพร้อมในการอัญเชิญกระถางธูปไปประดิษฐาน ณ ศาลเจ้ากะทู้ การจัดริ้วขบวนแห่และลำดับพิธีการทางศาสนา รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญครั้งนี้
.
ทั้งนี้ มูลนิธิหล่ายถู่ต่าวโบเก็ง (ศาลเจ้ากะทู้) ได้รับพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ไปประดับที่ด้านหน้ากระถางโลหะทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร พร้อมจารึกข้อความและชื่อภาษาจีนของศาลเจ้ากะทู้ เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งศาลเจ้ากะทู้ครบรอบ 200 ปี โดยมูลนิธิได้ดำเนินการประดับเรียบร้อยแล้ว
.
สำหรับพิธีสมโภชกระถางธูป มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย เพื่อกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้พิธีสมโภชกระถางธูปครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์