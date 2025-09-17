ต้องลิ้มลอง! เกษตรกรตรังต่อยอดเพิ่มมูลค่ารังสรรค์เมนูเด็ดจากแพะด้วยสูตรต้นตำรับปากีสถาน

ตรัง - เกษตรกรชาวตรังนำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในฟาร์มมาต่อยอดแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะเมนูแกงแพะ ข้าวหมกแพะ น้ำพริกแพะ และแพะย่าง ที่เป็นสูตรดั้งเดิมจากปากีสถาน ออเดอร์ล้นขายดีตลอดทั้งปี
วันนี้ (17 ก.ย.) ที่ซาชาฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนผสมผสานด้านปศุสัตว์ และยังเปิดเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ของ นายสุดดิน ซาชา ได้สาธิตการทำแกงแพะสูตรดั้งเดิมปากีสถาน ที่อร่อยไม่เหมือนใคร เพราะครอบครัวเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน โดยเนื้อแพะที่ได้ก็เป็นแพะจากซาชาฟาร์ม ซึ่งปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์หลากชนิด ทั้งแพะนม แพะเนื้อ โคขุน โคพื้นเมือง กระบือ (ควาย) และไก่
ทั้งนี้ เดิมหากจะขายเนื้อ ก็ขายเป็นเนื้อสดเท่านั้น ทั้งแพะเนื้อ โคขุน โคพื้นบ้าน เพราะมีเขียงในตลาดสดกันตัง แต่ต่อได้ต่อยอดพัฒนามาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีทั้งหมดในฟาร์ม เช่น ในส่วนของแพะเนื้อ จะมีทั้งเนื้อแพะสด แกงแพะ ข้าวหมกแพะ น้ำพริกแพะ แพะย่าง เป็นต้น ส่วนไก่ ก็มีข้าวหมก มัสมั่นไก่ ส่วนเนื้อ ก็มีทั้งเนื้อสด เนื้อสไลด์ เนื้อแดดเดียว เป็นต้น โดยสินค้าที่ขายตลาดออนไลน์ด้วยแล้ว เช่น แกงแพะ
โดยแกงแพะ จะขายเป็นซอง ๆ ละ 200 บาท และกล่อง 100 บาท หรือตามน้ำหนัก สูตรเฉพาะปากีสถาน ใช้เครื่องเทศสมุนไพร แต่ไม่ใส่กะปิ เพราะหากใส่กะปิ จะทำให้รสชาติเพี้ยนไป ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของซาชาฟาร์ม ส่วนของเนื้อแพะที่จะคัดมาแกงนั้น จะใช้แพะที่มีอายุมากนิดนึง หรือมีอายุ 1 ปีขึ้นไป ถึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงนาน แต่รสชาติของเนื้อจะหวานอร่อยมากกว่าแพะหนุ่ม หรือแพะเนื้ออ่อน ที่จะได้รสชาติแค่เนื้อที่นุ่มเท่านั้น แต่เรื่องความอร่อยสู้แพะที่อายุมากกว่าไม่ได้ และเนื้อแพะที่นำมาใช้ทุกตัว จะต้องผ่านการล้างทำความสะอาด รวมทั้งการล้างน้ำผ่าน ตามหลักศาสนาอิสลาม
โดยเคล็ดลับในระหว่างการตุ๋นเนื้อแพะตลอดระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงนั้น ต้องคอยเติมเครื่องปรุงเพิ่มเติมไปเรื่อยเรื่อย เช่น กระเทียมหอม หางกะทิ รวมทั้งหัวกะทิ เพื่อเพิ่มรสชาติความหอมให้มากยิ่งขึ้น และทำให้เนื้อแพะมีความกรุบกริบ ขณะที่การทานแพะให้อร่อย ก็ต้องกินกับมือ ถึงจะได้ฟิวสุดๆ
นายสุดดิน ซาชา ทายาทรุ่นที่ 4 ของฟาร์ม บอกว่า ปัจจุบันที่ซาชาฟาร์ม มีการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ทั้งแพะ โค และกระบือ รวมทั้งยังมีกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ เนื้อโค ทั้งขายเนื้อสด เพราะมีเขียงเป็นของตนเอง รวมทั้งนำมาแปรรูปเป็นอาหารและสินค้าสำเร็จรูปป้อนตลาด เช่น แกงแพะ ข้าวหมกแพะ น้ำพริกแพะ ส่วนเนื้อโค ก็แปรรูปมาเป็นเนื้อสไลด์สไลด์คลิปอาย เพื่อป้อนตลาดร้านชาบู และทำเป็นเนื้อแดดเดียว ซึ่งตลาดก็มีทั้งในท้องถิ่นและในจังหวัดตรัง รวมทั้งตลอดออนไลน์
นอกจากนั้นก็ยังมีการไปออกบูธกับหน่วยงานต่างๆ ด้วย อาทิ พาณิชย์ พัฒนาชุมชน เกษตร ขณะเดียวกันยังพัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว พร้อมกับเข้ามาชิมเมนูเด็ดๆ ของที่นี่ โดยเฉพาะข้าวหมกแพะ และข้าวหมกไก่ ซึ่งจะขายในราคากล่องละ 100 บาท และในอนาคตกำลังเตรียมทำซอสข้าวหมกขายออนไลน์ด้วย
ส่วนแกงแพะนั้น นอกจากจะขายออนไลน์ทั่วประเทศแล้ว ยังมีการสั่งไปตามงานพิธีการต่างๆ กันเยอะด้วย อาทิ งานแก้บน งานบุญ สำหรับเนื้อโค จะขายแพ็คละ 250 บาท เพื่อนำไปทำชาบู หรือปิ้งย่างได้ ถ้าเป็นเนื้อแดดเดียว ก็ขายถุงละ 250 บาทเหมือนกัน และยังมีผลิตภัณฑ์ความงามจากน้ำนมแพะ เช่น สบู่โลชั่นน้ำนมแพะ อีกด้วย ซึ่งการปรับตัวเช่นนี้ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงขึ้น เพราะใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่า สอดรับกับค่านิยมของคนยุคนี้ที่ชอบทานอาหารสำเร็จรูปกันมากขึ้น
อีกทั้ง ทางฟาร์มก็ได้พยายามปรับสูตรแต่ละเมนูให้มีรสชาติอร่อย โดยยังคงความเป็นแกงใต้ แต่ปรุงให้ไม่เผ็ดจนเกินไป เพื่อให้ลูกค้าในภาคกลางหรือภาคเหนือสามารถทานได้ รวมทั้งจะใช้เครื่องปรุงอย่างกะทิเป็นหลัก เพื่อให้อาหารมีรสชาติไม่มันมาก ทำให้สินค้าเหล่านี้มีออเดอร์เข้ามาอย่างดีตลอดทั้งปี สนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร. (081) 276-6028, (081) 415-0665 หรือทางเฟซบุ๊ก Zacha Farm - ซาชาฟาร์ม at Kantang