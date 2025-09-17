การเมืองชุมพรพร้อมสลับขั้ว เขต 2 “ลูกหมี”ส่งเลขากิต ลงพรรคภูมิใจไทย ขณะเขต1 และ 3 ย้ายตาม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – การเมืองชุมพรคึกคัก เขต 2 "ลูกหมี" ส่ง "เลขากิต" ลงชิง สส.สังกัด "พรรคภูมิใจไทย" ของ "นายกหนู" เขยคนใต้ เชื่อมโยงอ่าวไทย-อันดามัน ส่วน สส.เขต 1 เขต 3 เตรียมย้ายตาม ส่วน สส.สันต์ ย้ายขั้วเข้ากลุ่ม 16 "เสี่ยเฮ้ง"
รัฐบาลภายใต้การนำของ "นายกหนู" นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คาดว่าสภาผู้แทนราษฎร เหลือเวลาอีกไม่เกิน 1 ปี จะมีการยุบสภาพ เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ตามสัญญาใจ ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลง หรือ MOA ต่อสาธารณชน กับพรรคประชาชน จึงทำให้สถานการณ์การเมืองในหลายจังหวัด บรรดานักการเมืองเริ่มเคลื่อนไหว ทั้งค่ายบ้านเล็ก บ้านใหญ่ กลุ่ม ก๊วน ต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเตรียมการลงสนามเลือกตั้ง
สำหรับจังหวัดชุมพร ประตูภาคใต้ เป็นอีกจังหวัด ที่ถูกจับตามอง ชุมพร มี 3 เขตเลือกตั้ง ปัจจุบัน สส.ทั้ง 3 คน สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ (รสทช.) ที่มี "ลูกหมี" นายชุมพล จุลใส อดีต สส.หลายสมัย และ อดีตแกนนำหลัก กปปส.ภาคใต้ เป็น "พี่ใหญ่" หรือ "บ้านใหญ่" ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ทีมเดียวกันกับ นายเอกนัฐ พร้อมพันธุ์ ซึ่งมีข่าวว่าลาออกจากเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว เนื่องจากเกิดความขัดแย้งกับหัวหน้าพรรคที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันกรณีนายเอกนัฐ ต้องการให้มีการปรับโครงสร้างในการบริหารงานใหม่ ภายในพรรค เพื่อความคล่องตัวและความเป็นเอกภาพของพรรค แต่ "หัวหน้าพี" นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรคไม่เห็นด้วย เตรียมลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ มาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ของ "นายกหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเขยคนใต้ มีภรรยาอยู่จังหวัดระนอง ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดกับจังหวัดชุมพร อยู่ฝั่งทะเลอ่าวไทย
โดยมีรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันวันที่ 16 ก.ย.68 ที่ผ่านมา "ลูกหมี" และ "นายกโต้ง" นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร พร้อมด้วย สส.ชุมพร เขต 1 และเขต 3 นำ ส.อบจ.ชุมพร และ แกนนำทีมงานพลังชุมพร พร้อมด้วย นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ เข้าพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารร่วม กันกับ นายอนุทิน ชาญวีระกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ร้านอาหารใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นกันเอง พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานการเมืองร่วมกัน
ในการพบปะกันครั้งนี้ มีรายงานข่าวแจ้งว่า ชุมพรเขต 1 และเขต 3 ยังเป็นผู้สมัคร สส.คนเดิม คือ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ และนายสุพล จุลใส (ลูกช้าง) ซึ่งเตรียมลาออกมาลงสังกัดพรรคภูมิใจไทย
ส่วนเขต 2 มีการเปลี่ยนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่คือ นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ (เลขากิต) เลขานุการนายก อบจ.ชุมพร อดีต ส.อบจ. ชุมพรหลายสมัย มือขวาคนสนิท "ลูกหมี" ลงสมัคร สส.ชุมพร เขต 2 พรรคภูมิใจไทย "เลขากิต" กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ พรรคภูมิใจไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค และนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และบุคคลสำคัญของพรรค ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง พร้อมกับเปิดตัวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อเช้าของวันที่ 17 ก.ย.68 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ปรากฎการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมา ไม่มี นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.เขต 2 ชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมงานด้วยแต่อย่างใด เนื่องจาก "สส.สันต์" ได้ย้ายขั้วจากบ้านใหญ่ชุมพร ไปอยู่ทีมกลุ่ม 16 ของนายสุชาติ ชมกลิ่น "เสี่ยเฮ้ง" บ้านใหญ่แห่งภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ด้าน " เลขากิต" กิตติ พรหมรัตน์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว ทางโทรศัพท์ว่า ก็เป็นไปตามที่ปรากฎ เนื่องจากตนอยู่ในแวดวงการเมืองมานาน ก็ต้องขอขอบพระคุณ "ลูกหมี" นายหัวใหญ่ที่ให้ความไว้วางใจ และตนเตรียมการที่จะเปิดที่ทำการสาขาพรรคภูมิใจไทย เขต 2 ประมาณเดือนตุลาคมปีนี้ โดยจะมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค มาเป็นประธานในพิธีด้วย.