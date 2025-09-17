เลขาฯ ศอ.บต. ร่วมงาน ครบรอบ 68 ปี วันชาติมาเลเซีย ยืนยันจะร่วมกันพัฒนา 2 ประเทศ ให้เจริญรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ที่ ห้องคิงส์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสงานวันชาติมาเลเซียครบรอบ 68 ปี โดยมีนายอะฮ์มัด ฟะห์มี บิน อะฮ์มัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.โชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และส่วนราชการ เข้าร่วม
พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ประเทศไทยและมาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกัน ไม่เพียงแต่ผูกพันทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังผูกพันด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การค้า และสายสัมพันธ์ทางครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดทางภาคใต้ของไทยและรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนมายาวนาน ความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างสังคมของเราและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ตนในฐานะเลขาธิการ ศอ.บต. มีความซาบซึ้งอย่างยิ่ง ต่อความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของมาเลเซียในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าชายแดนของเรายังคงเป็นสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพและโอกาสสำหรับพื้นที่ของเรา
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า การเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จระดับชาติของมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความปรารถนาร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านและพันธมิตร นับเป็นเครื่องเตือนใจว่าความไว้วางใจ ความร่วมมือ และความเคารพซึ่งกันและกัน ประเทศไทยและมาเลเซียจะสามารถเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันต่อไป
สำหรับวันชาติมาเลเซียมีสองวันคือ วันเอกราช (วันเมอร์เดกา) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม เป็นการฉลองเอกราชของมลายาจากอังกฤษ และ วันมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่ได้มีการก่อตั้งสหพันธรัฐมาเลเซีย