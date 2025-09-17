เจ้าของร้านข้าวหมกไก่เมืองเบตงเก็บป้ายสแกนรับโอนจ่ายหวั่นถูกอายัดบัญชี

ยะลา – ร้านข้าวหมกไก่เมืองเบตงเก็บป้ายสแกนรับโอนจ่ายหวั่นถูกอายัดบัญชีไร้เงินหมุนเวียน ชี้การแก้ปัญหาการโกงออนไลน์ด้วยวิธีอายัดบัญชีผู้เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างนั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด และทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เดือดร้อน
วันนี้ (17 ก.ย.) ที่ร้านมาเรียมข้าวหมกไก่ทอด นายไชยชนะ นามเมืองรักษ์ อายุ 36 ปี เจ้าของร้าน บอกว่า ช่วงนี้ทางร้านรับเงินสดลดการสแกนให้น้อยลง และในอนาคตอาจจะไม่รับสแกนเลยครับ เพราะหากบัญชีโดนอายัดไม่มีเวลาที่จะไปตาม ส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการแก้ไขอยู่ก็ต้องรอดูว่าผลออกมายังไงและหลังจากนนั้นค่อยว่ากันอีกครั้ง ซึ่งช่วงนี้ก็ระงับการสแกนจ่ายไว้ก่อน นอกจากว่าลูกค้าไม่มีเงินสดจริง ๆ
แต่หลังจากที่เก็บป้ายรับสแกนโอนจ่ายก็มีลูกค้ามาบ่นกันเยอะ เราเองก็ชี้แจงไปว่าตออนี้ที่ร้านหยุดรับสแกนจ่ายชั่วคราว แต่ยังไงที่ร้านก็ไม่ถึงกลับไม่รับสแกนเลย จะดูลูกค้าขาประจำเพราะเจอกันทุกวัน และให้ลูกน้องสังเกตลูกค้าด้วยโดยเฉพาะลูกค้าขาจร เพราะที่ร้านรับทำอาหารกล่องด้วย หากมีการสแกนจ่ายเงิน จำนวน 1,000 – 2,000 บาทขึ้นไป ก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อน โดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ 25 – 30 ปี โดยเฉพาะลูกค้าที่ไม่คุ้นหน้าอาจจะเป็นการเวียนจ่ายเงินจากบัญชีม้าก็ได้
อีกอย่างเชื่อว่าสาเหตุมาจากกระแสการอายัดบัญชีที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง ส่วนตัวมีความกังวลมาก เพราะเงินเข้าออกบัญชีตลอดทั้งวัน แต่ยังไม่ได้ถอนออกมาทั้งหมด เพราะเงินในบัญชียังจำเป็นต้องใช้สำหรับจ่ายค่าของที่นำมาขายในทุกวัน
นายไชยชนะ กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนเรื่องบัญชีม้าเป็นเรื่องที่ผมคาดเดาไม่ได้เลยว่าเราจะถูกโยงไปเมื่อไหร่ เพราะเราค้าขายทุกวัน ยิ่งอำเภอเบตงช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากที่เข้ามาซื้อ เราเลยไม่รู้ว่าลูกค้ามาจากไหนบ้าง มองว่าการแก้ปัญหาการโกงออนไลน์ด้วยวิธีอายัดบัญชีผู้เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างนั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด และทำให้ประชาชนที่ทำมาค้าขายตามปกติได้รับความเดือดร้อน