(ชมคลิป) ศาลจังหวัดสงขลานัดพิจารณาคดีเจ้าอาวาสวัดใน อ.หาดใหญ่กระทืบพระ 21 ต.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พบคลิปเจ้าอาวาสกระทืบพระลูกวัดใน อ.หาดใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือน พ.ค. มีการแจ้งความแล้ว ศาลจังหวัดสงขลานัดพิจารณาคดีวันที่ 21 ต.ค.
วันนี้ (17 ก.ย.) จากกรณีที่โลกโซเชียลได้โพสต์คลิปวิดิโอพระองค์หนึ่งทำร้ายพระอีกองค์นั้น ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อแม่ของพระที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ เบื้องต้นมีรายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2568 ภายในวันแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
มีข้อมูลว่า พระที่ถูกทำร้าย เป็นพระบวชใหม่ เห็นพระในวัดดื่มน้ำใบกระท่อม จึงเกิดความกังวลกลัวว่า จะเป็นการเสพยา จึงต้องการย้ายไปวัดใหม่ จึงไปกราบลาเจ้าอาวาส แต่เจ้าอาวาสไม่ยอมให้ย้ายวัด แล้วทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
หลังเหตุการณ์ได้มีการแจ้งความแล้ว ที่ สภ.หาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้ ตำรวจได้สรุปสำนวนส่งศาลจังหวัดสงขลาเรียบร้อยร้อยแล้ว และศาลจังหวัดสงขลาได้นัดพิจารณาคดีในวันที่ 21 ต.ค.นี้