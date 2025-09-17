หนีไม่ทัน! ตร.ตามรวบโจรฉายเดี่ยวใช้ปืนไฟแช็กจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในเวลาไม่ถึงชั่วโมง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – โจรฉายเดี่ยวใช้ปืนไฟแช็กชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ ได้เหล้าไป 1 ขวด เงินสดเกือบ 3,000 บาท ก่อนถูกตำรวจตามจับได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ตรวจประวัติพบเคยเป็นเด็กมีปัญหาใช้มีดแทงแม่ตนเอง 12 แผลเจ็บสาหัสเมื่อตอนอายุ 17 ปี
วันนี้ (17 ก.ย.) เกิดเหตุคนร้ายฉายเดี่ยวเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อบิ๊กซีมินิ สาขาตลาดนัดเกาะหมี ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะลงมือก่อเหตุเอาไว้ได้ตลอด คนร้ายซึ่งเป็นชายวัยรุ่นสวมหมวกไหมพรม สวมหน้ากากอนามัยอำพรางใบหน้า เดินเข้ามาในร้านเรียกหาพนักงานทำทีซื้อเหล้า 1 ขวด แต่พนักงานปฏิเสธไม่ขายเพราะเลยเวลาขายเหล้ามาแล้ว คนร้ายจึงได้ชักปืนออกมาข่มขู่พนักงานให้หยิบเหล้าให้ พร้อมขู่เอาเงินจากลิ้นชักด้วย
พนักงานผู้หญิงซึ่งตกใจกลัวก็ยอมหยิบเงินมายื่นให้เป็นแบงก์ 100 จำนวน 19 ใบ และแบงก์ 20 จำนวน 46 ใบ รวมเป็นเงิน 2,820 บาท เมื่อได้ทั้งเหล้าทั้งเงินแล้วคนร้ายก็เดินออกจากร้านหนีไป และพนักงานรีบแจ้งตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ทันที
ทาง พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม ผกก.สภ.หาดใหญ่ พร้อมชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ชุดปฏิบัติการ 2 นำโดย พ.ต.ต.ธีรพงศ์ วิชิต สารวัตรสืบสวนสอบสวน ก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านเกิดเหตุทันทีและดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้ายและแยกย้ายกันลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้าย หลังจากนั้นไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็สามารถจักกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้ ขณะเดินอยู่ริมถนนกาญจนราเมศวร์ บ้านเกาะหมี ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับร้านเกิดเหตุ
ตรวจค้นในตัวและกระเป๋า พบหลักฐานทั้งเหล้าและเงินสดที่ไปขโมยมา พร้อมด้วยปืนไฟแช็กอีก 1 กระบอก ที่ได้ใช้ขู่พนักงาน จากนั้นจึงได้คุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.หาดใหญ่ ทราบชื่อ นายบูรณินทร์ พงศ์ศุภนาท อายุ 21 ปี หรือเรย์
และเมื่อตรวจสอบข้อมูลในมือถือพบข้อความเขียนไว้ในโน๊ตว่า “ตั้งใจอ่านให้ดี ที่เอวซ้ายผมเหน็บปืนไว้ ผมจะไม่ใช้ความรุนแรงถ้าไม่จำเป็น เพราะงั้นอย่าทำอะไรโง่ ไม่งั้นผมทำที่นี่เละแน่ ส่งแบงก์ทั้งหมดในลิ้นชักมา ถ้าเข้าใจแล้วให้พยักหน้าแล้วส่งโทรศัพท์กลับมา” ซึ่งเป็นข้อความที่เตรียมเอาไว้ก่อนที่จะเข้าไปชิงทรัพย์
จากการสอบสวน นายบูรณินทร์ หรือเรย์ บอกว่า เตรียมการก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อมาก่อนแล้ว ทีแรกได้ไปดูลาดเลาที่ร้านสะดวกซื้อแถว ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ ตอนเกิดเหตุได้เรียก Grab จากบ้านพักซึ่งอยู่ที่บ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ เพื่อไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ที่ ต.น้ำน้อย แต่ว่าตอนนั้นคนเยอะลงมือไม่สะดวก จึงเดินเท้ามาก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อที่บ้านเกาะหมี ซึ่งอยู่ห่างกันราว 2 กม. แทน ซึ่งตอนนั้นปลอดคนพอดีจึงลงมือก่อเหตุ ส่วนข้อความที่เตรียมไว้ในโน๊ตมือถือนั้น เผื่อว่าถ้าเข้าไปในร้านแล้วมีลูกค้าอยู่ก็จะส่งข้อความนี้ให้พนักงานอ่าน
ด้าน พนักงานสาวของร้านสะดวกซื้อ บอกว่า ตอนนั้นมีพนักงานอยู่ในร้าน 2 คน ตนกำลังจัดของอยู่ ส่วนเพื่อนอยู่หลังร้าน ชายคนนี้เดินเข้ามาทีแรกขอซื้อเหล้าแต่ตนไม่ขายเพราะเลยเวลาขายเหล้าแล้ว คนร้ายจึงได้ชักปืนออกมาขู่ทันทีให้หยิบเหล้าและหยิบเงินในลิ้นออกมาให้ ด้วยความกลัวเลยยอมทำตาม และขอชื่นชมตำรวจที่สามารถจับคนร้ายได้เร็วมาก
ในทางคดีเบื้องต้น นายบูรณินทร์ ถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืน และเปิดปิดบังใบหน้า
สำหรับ นายบูรณินทร์ จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.63 ซึ่งตอนนั้นอายุ 17 ปี ได้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดทำครัวยาว 6 นิ้วจ้วงแทงแม่แท้ ๆ ของตัวเอง 12 แผลบาดเจ็บสาหัส ขณะแม่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงด้วยกัน หลังจากที่แม่เดินทางกลับมาทำงานที่ต่างประเทศ เหตุเกิดที่บ้านพักใน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งตอนนั้นถูกส่งตัวไปควบคุมที่สถานพินิจ 11 เดือน ก่อนที่จะได้ออกมา