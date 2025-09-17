คนร้ายลอบวางระเบิดอีโอดี ตชด.44 ขณะเตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา โชคดีไร้เจ็บ-ตาย

ยะลา - คนร้ายลอบวางระเบิดเส้นทางที่ ชป.อีโอดี ตชด.44 จะใช้เข้าพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อตรวจสอบเหตุขว้างระเบิดแบบไปป์บอมบ์ใส่ร้านสะดวกซื้อเมื่อคืนนี้ แต่โชคดีเกิดระเบิดขึ้นก่อน ไร้เจ็บ-ตาย คาดสร้างสถานการณ์ป่วนใต้
วันนี้ (17 ก.ย.) ศูนย์วิทยุ สภ.บันนังสตา จ.ยะลา รับแจ้งว่า เกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) หลักกิโลเมตรที่ 5 บ้านกาโสด หมู่ที่ 5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา แรงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบความเสียหายเล็กน้อย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตชด.44 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะใช้เป็นเส้นทางเพื่อเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ หลังมีคนร้ายขว้างระเบิดแบบไปป์บอมบ์เข้าใส่ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา เมื่อคืนที่ผ่านมา (16 ก.ย.) แต่เกิดระเบิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง โดยคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเพิ่มเติม และ ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากคนร้ายมีการวางระเบิดซ้ำซ้อนอย่างต่อเนื่อง