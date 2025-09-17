คนร้ายลอบวางระเบิด-ยิงซ้ำทหารพรานเจ็บ 4 นาย ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายลอบก่อเหตุวางระเบิด-ยิงซ้ำเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ 4 นาย ขณะลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี
วันนี้ (17 ก.ย.) เวลา 07.53 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดและมีการยิงซ้ำรถยนต์ของอาสาสมัครทหารพรานหน่วย ฉก.ทพ.48 บริเวณบ้านบือราแง ม.3 ตำบลโต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ขณะออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยเส้นทาง
เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย ได้แก่ 1.จ่าสิบเอก ปิยะ อินทะโกษี ได้รับบาดเจ็บแน่นหน้าอกจากแรงระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณป้อมปืน 2.อส.ทพ.สุริยาวุธ ช่างเกวียนดี ได้รับบาดเจ็บภายในรถ ไม่สามารถขยับออกมาได้ ต้องใช้รถกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ แต่ยังมีสติ 3.อส.ทพ.ตะวัน สว่างเมฆารัตน์ พลขับ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีสติ และ 4.อส.ทพ.ธีระพงษ์ พรมพัด ซึ่งนั่งอยู่ภายในรถ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีสติ ทั้ง 4 นายถูกนำส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีเพื่อทำการรักษาและตรวจอาการเพิ่มเติม
ภายหลังเหตุการณ์ ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและความเข้มงวดในการปฏิบัติการวิทยุสื่อสาร โดยเฉพาะฐานที่ตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด สถานที่ราชการ ร้านสะดวกซื้อ และพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
พร้อมกำชับกำลังพลทุกนายให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคน อาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้ตอบโต้เหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญคือห้ามประมาทต่อสถานการณ์โดยเด็ดขาด