ดันภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบด้านปัญญาประดิษฐ์ “Phuket AI City” ภายใต้แนวคิด AI for All ยกระดับคุณภาพชีวิต-เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ดันภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ai) ภายใต้แนวคิด Ai for All 4 มิติหลัก ทั้งจัดการจราจร ขยะ-สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหาร การแพทย์-สาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ ร่วมขับเคลื่อน “Phuket Ai City” ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2568 ณ ร้านเปรมสุข สนามฟุตบอลหญ้าเทียมแกรนด์อารีน่า (โบ๊ทพลาซ่า) โดยมี สื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล และเปิดตัว “Dinsaw Medical AI” เพื่อให้ระหว่างจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และบริษัทซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
โดยบันทึกความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน “Phuket Ai City” ระหว่างจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน ในการผลักดันภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: Al) ภายใต้แนวคิด Ai for All เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองต้นแบบ Phuket Ai City ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ AI ใน 4 มิติหลัก ได้แก่ การจัดการจราจร การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) การแพทย์และสาธารณสุข สร้างระบบนิเวศ (Ecosystemา) ที่เอื้อต่อการลงทุน การเรียนรู้ และนวัตกรรมด้านAI และขับเคลื่อนโยบาย AI for All ให้เกิดผลลัพธ์จริง ทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และระดับสากล ด้วยการนำเทคโนโลยี Dinsaw Medical AI และนวัตกรรมด้าน Ai อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนา Ecosystem ด้าน Ai และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ทั้งในต่างประเทศนำเสนอแนวคิด “Ai for All”
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศวิสัยทัศน์สำคัญ “Phuket Ai City” ภายใต้หัวข้อ “Transformation จาก Smart City สู่ Ai City” ก้าวย่างครั้งประวัติศาสตร์ของภูเก็ตในการเป็นเมืองต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai) แห่งแรกของประเทศไทย โดยชี้ว่า Ai จะเป็นเครื่องมืออนาคตที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน แก้ปัญหาจราจร ลดขยะและมลพิษ เสริมความปลอดภัยด้านอาหาร และทำให้ภูเก็ตก้าวสู่ “City of the Future”
ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงบทบาทของ อบจ.ในการนำนวัตกรรม Ai มาใช้จริงเพื่อแก้ปัญหาประชาชน ทั้งด้านสาธารณสุข จราจร สิ่งแวดล้อม และ Food Safety
ขณะที่ ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีการนำ Ai เข้ามาใช้ในหลายๆส่วนแล้ว แต่ในการพัฒนาเมืองนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น เพื่อให้เมืองที่เป็นเมือง Smart City อยู่แล้วอย่างภูเก็ตให้เป็นเมืองที่อัจฉริยะขึ้นในระดับ Ai ทั้งในการบริหารจัดการเมือง และการแก้ปัญหาต่างๆ ของเมือง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านสาธาณสุข การจัดการปัญหาการจราจรติดขัด ขยะและมลพิษ รวมไปถึงด้านอาหารปลอดภัย แต่การที่จะทำให้เมืองอัจฉริยะดับ Ai ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมี Big Data เพื่อสอนให้ Ai มีความฉลาด โดยการจับมือร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้นๆ มา เพื่อให้ Ai วิเคราะห์ข้อมูลออกมานำไปจัดการปัญหาต่างๆ ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมือง Ai