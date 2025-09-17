เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่า 5 ตัว เข้ามากินในป้าธรรมชาติใกล้พื้นที่ขอวชาวบ้าน

ชุมพร - เจ้าหน้าที่และอาสา เฝ้าระวังช้างป่า 5 ตัวในพื้นที่ชุมพรและระนอง เพื่อป้องกันการเข้ามาทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่าธรรมชาติ
.
เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ ได้ออกปฏิบัติภารกิจติดตามเฝ้าระวังช้างป่าจำนวน 5 ตัว ที่เคลื่อนตัวเข้ามาหากินในพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณบ้านบางมาศใต้ หมู่ 12 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นายธนานันต์ พุฒนวล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ระบุว่าการปฏิบัติงานเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เวลา 13.00 น. ไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน เวลา 08.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมภารกิจอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าคลองน้ำทุ่น, จุดสกัดบ้านในกรัง, จุดสกัดบ้านน้ำเย็น, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะนาสัก, อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว, รวมถึงผู้นำชุมชนและชาวบ้านจิตอาสาจากทั้งจังหวัดชุมพรและระนอง
ช้างป่าทั้ง 5 ตัวถูกพบเห็นโดยตรงที่พิกัด 47 P 499176 E. 1182820 N. และยังคงเคลื่อนตัวหากินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์บริเวณบ้านบางมาศใต้ ซอยม่านฟ้า
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ บ้านบางมาศใต้ (ซอยอุชาน, ซอยเหวพง, ซอยม่านฟ้า) และบ้านน้ำใส (ซอยดอกหญ้า, ซอยน้ำตกตาจาง, ซอยถ้ำสิงห์, ซอยน้ำใส) หากพบเห็นช้างป่าในพื้นที่การเกษตรหรือใกล้ถนน ขอให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อให้สามารถเข้าผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่าได้อย่างปลอดภัย