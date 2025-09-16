ด่วน! คนร้ายขว้างไปป์บอมบ์ใส่ร้านค้าที่ธารโต 2 จุด โชคดีไร้เจ็บ

ยะลา - เกิดเหตุคนร้ายขว้างไปป์บอมบ์ใส่ร้านสะดวกซื้อ 2 จุด ในพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ด้าน จนท.ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง 2 จุด เตรียมลงตรวจสอบอย่างละเอียดวันพรุ่งนี้
วันนี้ (16 ก.ย.) เวลาประมาณ 19.10 น. ศูนย์วิทยุ สภ.ธารโต จ.ยะลา ได้รับแจ้งจาก ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.441 ว่าเกิดเหตุคนร้ายจำนวน 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและแผ่นป้ายทะเบียน ขว้างระเบิดแบบไปป์บอมบ์เข้าใส่ร้านขวัญใจมินิมาร์ท ริมถนนสาย 410 (ยะลา-เบตง) ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เบื้องต้นไม่มีผู้ใดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด มีแต่กระจกและสิ่งของได้รับความเสียหาย
ต่อมา เวลาประมาณ 19.29 น. ก็มีรายงานเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันอีก 1 จุด โดยคนร้ายได้ปาระเบิดไปป์บอมบ์เข้าใส่ร้านมินิมาร์ทในพื้นที่บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง 2 จุด เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด EOD และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 10 ยะลา เข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
ด้านเจ้าของร้านขวัญใจมินิมาร์ท ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า เวลา 19.09 น. คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดริมถนนหน้าร้าน จากนั้นคนซ้อนท้ายลงมาจากรถแล้วขว้างระเบิดแบบไปป์บอมบ์ตกใส่หลังคา ก่อนกลิ้งตกหน้าร้านซึ่งใกล้กับรถยนต์กระบะของทางร้านที่จอดอยู่ และได้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ส่งผลทำให้กระจกหน้าร้านและอุปกรณ์หน้าร้านได้รับความเสียหายดังกล่าว