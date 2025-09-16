กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 48

นราธิวาส - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2568 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
วันนี้ (16 ก.ย.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2568 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส โดยจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2568 ภายใต้แนวคิด “ ตามรอยพระปณิธาน สืบสานศาสตร์พระราชา นวัตกรรมก้าวหน้า ชาวนราเป็นสุข” เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สู่เกษตรกร , ส่งเสริมให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายเชื่อมโยงเครือข่ายและเจรจาธุรกิจ
อีกทั้งเป็นงานที่รวบรวมของดีที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดนราธิวาส เช่น งานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพิเศษ, งานวันกระจูด, งานประชันเสียงนกเขาชวา, งานวันลองกอง, และงานแข่งเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, แม่ทัพภาคที่ 4, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้ ทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เจ้าของนกเขา ที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวา
จากนั้น ประทับรถไฟฟ้า ไปยัง ศาลานิทรรศการ ของกรมชลประทาน ทอดพระเนตรวีดิทัศน์นำเสนอการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในงานดีเมืองนรา ประจำปี 2568 ก่อนประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการและผลงานของหน่วยงาน
ต่อจากนั้น ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูด ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ “ศิลปาชีพ นรารวมใจ ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” (สืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปาชีพนราธิวาส) เพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และสืบสานให้คงอยู่สืบไป ปัจจุบันโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของจังหวัดนราธิวาส มีมากกว่า 20 โครงการ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น