อบจ.สงขลาเดินเกมเชิงรุกแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก “สุพิศ” ปล่อยเครื่องจักรประจำการ 4 มุมเมือง ขุดลอกคูคลอง หวังบรรเทาความเดือดร้อน ก่อนฤดูฝนซ้ำเติม

วันที่ 15 ก.ย. 2568 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนสงขลา นำทีมสมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ ร่วมปล่อยขบวนเครื่องจักรส่วนหน้า ประจำการใน 4 พื้นที่เสี่ยงหลัก ได้แก่ อ.เมือง, อ.หาดใหญ่, อ.ระโนด และ อ.นาทวี เพื่อขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำ รับมืออุทกภัยก่อนฤดูฝน
นายสุพิศ เปิดเผยว่า มาตรการนี้เป็นหนึ่งใน “พันธกิจที่ 11” เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ โดยวางเครื่องจักรกลไว้ตามศูนย์เครื่องจักรส่วนหน้า เพื่อพร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์
“เราอาจแก้ปัญหาไม่ได้ 100% ภายในปีนี้ แต่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันที ทุกบาทจากภาษีต้องคุ้มค่า และใช้เครื่องมือที่พร้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเช่าเครื่องจักรกลในครั้งก็เพื่อให้เรามีเครื่องจักรกลใช้แก้ปัญหาได้ทันที ส่วนงบประมาณที่พี่น้องประชาชนกังวลว่าจะเยอะไปนั้นในส่วนนี้หากคนทำงานไม่ทำหน้าที่ก็ไม่สามารถเบิกเงินได้เราจะให้เบิกต่อเมื่อเครื่องจักรมีการทำงานตามหน้างานนั้นๆเท่านั้น ” นายสุพิศ กล่าว
นอกจากนี้นายก อบจ.สงขลา ยังย้ำถึงสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วม ว่ามาจากการขยายตัวของเมืองและสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำ ทำให้การระบายไม่ทัน หน่วยงานท้องถิ่นเล็ก ๆ จัดการไม่ไหว จึงจำเป็นที่ อบจ. จะต้องเข้ามาเป็นกลไกหลักในการป้องกันและแก้ไข
ขณะที่เสียงสะท้อนจากชุมชน บ้านห้าแยกน้ำกระจาย ต.พะวง หนึ่งในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซาก เผยความทุกข์ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
“อยู่มานาน 10 ปี ฝนตกมากหรือน้อย น้ำก็ท่วมก่อนทุกที เพราะท่อเล็ก น้ำไหลไม่ทัน วัชพืชก็อุดตัน พอวันนี้มีเครื่องจักรมาช่วยก็พอมีความหวัง ว่าปีนี้อาจไม่เดือดร้อนเหมือนเดิม”
การเคลื่อนขบวนครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่ “พิธีการ” แต่คือการประกาศความตั้งใจของ อบจ.สงขลา ที่จะเปลี่ยนความสิ้นหวังของคนในพื้นที่ ให้กลับมาเป็นความหวังอีกครั้ง ก่อนที่ฤดูฝนจะเดินทางมาถึง