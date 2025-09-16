นักท่องเที่ยวชาวมาเลย์สิงคโปร์ไม่พลาดแห่ซื้อสะตอท้องถิ่นเมืองเบตงเป็นของฝากก่อนกลับประเทศ

ยะลา - นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ติดใจในรสชาติของสะตอท้องถิ่นเมืองเบตง โดยไม่พลาดที่ต้องแวะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปรับประทาน แม่ค้าเผยปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ยอดขายดี ชาวมาเลเซียชอบซื้อกลับไปกินเพื่อเป็นยา
วันนี้ (16 ก.ย.) ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา บรรดาแม่ค้านำผลผลิตสะตอในพื้นที่มาวางจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เพื่อให้ได้เลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก มีทั้งแบบแกะเม็ดขายแบ่งเป็นถุง ถุงเล็กครึ่งกิโลกรัม 150 บาท ถุงใหญ่กิโลกรัมละ 300 บาท โดยมีคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อกันอย่างคึกคักก่อนกลับบ้าน
แม่ค้าขายสะตอ บอกว่า ช่วงนี้สะตอเริ่มมีผลผลิตออกมาตั้งแต่เปิดประเทศ ซึ่งปีนี้ผลผลิตสะตอออกมาเยอะ ชาวมาเลเซียชอบซื้อ เพราะเขาบอกว่าเป็นยาเบาหวาน ความดัน เพราะสะตอมีรสขม เขาชอบกินมาก แต่กินมากก็ไม่ได้จะร้อนใน ซื้อไปกินเพื่อเป็นยา และชาวมาเลเซียบางคนชอบกินเปล่าๆ ก็มี คนหนึ่งซื้อกลับไปคนละ 3-4 กิโลกรัม ส่วนร้านอาหารในมาเลเซียมักจะข้ามแดนมาซื้อ เพราะสะตอที่มาเลเซีย 2 ขีด 150 บาท ส่วนราคาที่เบตงสะตอแกะเม็ดแล้วกิโลกรัมละ 230บาท เป็นฝักลูกสวยเม็ดใหญ่กิโลกรัมละ 400-500 บาท สะตอเม็ดเล็กกิโลกรัมละ 300-350 บาท เป็นสะตอในท้องถิ่นของเบตงเลย โดยสะตอจะมี 2 แบบ คือ สะตอข้าว และสะตอดาน สะตอดานเม็ดจะใหญ่ ส่วนสะตอข้าวเม็ดจะเล็ก รสชาติของสะตอดานออกรสขมนิดๆ และมีเผ็ดปนเล็กน้อย ส่วนสะตอข้าวรสชาติจะออกมันๆ และมีรสหวาน ขมไม่มาก ชาวมาเลเซียนิยมซื้อสะตอข้าวของเบตง ส่วนร้านอาหารในมาเลเซียจะชอบสั่งสะตอเม็ดเล็ก
ส่วนรายได้ในช่วงหยุดยาวและในวันนี้ก่อนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางกลับสร้างรายได้อยู่ที่วันละ 1,500-2,800 บาท หลังจากหักทุนแล้ว ซึ่งรายได้แต่ละวันขึ้นอยู่กับสะตอจะมีมากหรือมีน้อย สะตอเบตงเริ่มออกมากแล้ว ปีนี้ออกทั้งปี ซึ่งขายหมดทุกวันจนต้องเพิ่มจำนวน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์ ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และก่อนเดินทางกลับประเทศจะแวะซื้อสะตอ และผลไม้อื่นๆ ของไทยนำกลับไปบริโภค และไปประกอบอาหาร
ในปีนี้สะตอออกผลผลิตเยอะมาก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ต่างนิยมซื้อสะตอแบบแกะเม็ดไปประกอบอาหาร เพราะทราบดีว่าสะตอมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก เชื่อว่าการรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ ช่วยลดความดันโลหิต มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ช่วยในการขับถ่าย
นอกจากนี้ แม่ค้าสะตอยังได้บอกวิธีระงับกลิ่นปากจากการรับประทานสะตอด้วยว่า เมื่อรับประทานสะตอเข้าไปแล้ว จะมีกลิ่นปาก ซึ่งเราสามารถกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ได้ด้วยการรับประทานมะเขือเปราะตามไปประมาณ 2-3 ลูก จะช่วยในการดับกลิ่นเหม็นเขียวของสะตอได้ดีในระดับหนึ่ง