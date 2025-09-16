ผู้ปกครองพา 4 หัวโจกมอบตัวหลังยกพวกทวงหนี้ก่อนรุมยำและฟันคู่กรณีเจ็บเย็บ 71 เข็ม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แก๊งอันพาลหาดใหญ่ยกพวกกว่า 20 คนไปทวงหนี้ แต่เคลียร์ไม่ลงตัวรุมยำและฟันคู่กรณีได้รับบาดเจ็บต้องเย็บ 71 เข็ม ล่าสุดหัวโจกที่ก่อเหตุ 4 คน ผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวแล้ว พร้อมยอมรับเป็นคนลงมือทำจริง
วันนี้ (16 ก.ย.) จากกรณีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นยกพวกไปทำร้ายคู่อริได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนเพชรเกษม ซอย 2 ตัดจันทคาร ใกล้กับสะพานเคียน พื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 ส.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิงขับรถจักรยานยนต์ไปรวมตัวกัน ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนชกต่อยกันขึ้น และกลุ่มวัยรุ่นก็ทยอยขับรถจักรยานยนต์ออกมา โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นายนัฎพงษ์ อายุ 16 ปี ถูกรุมต่อยและฟันด้วยมีดเข้าแขนขวาเป็นแผลฉกรรจ์เย็บถึง 71 แผล และผู้ปกครองได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.หาดใหญ่ โดยทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มของ นายเอ๊กซ์
หลังเกิดเหตุทางตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ นำโดย พ.ต.ท.ธีระวุฒิ แสนอินทร์ สว.สส.ฯ ได้ลงพื้นที่สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุที่แน่ชัดว่าร่วมกันทำร้าย จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย นายกฤษฎา สุวรรณชาตรี อายุ 18 ปี, นายเอกณรงค์ ศรีพรหม อายุ 22 ปี, นายอภินันท์ สร้อยแก้ว อายุ 19 ปี และนายจักรวุฒิ บุญแม้น อายุ 17 ปี และประสานให้ทั้ง 4 คนเข้ามาพบตำรวจ
ล่าสุด วันนี้ทางผู้ปกครองได้นำตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 4 คน เข้าพบกับตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ แล้ว เบื้องต้นยอมรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจริงและถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธมีดเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ โดยคนที่เป็นคนใช้มีดฟันคือ นายจักรวุฒิ อายุ 17 ปี
จากการสอบสวนทั้ง 4 คน ให้การตรงกันว่า เหตุการณ์นี้ต้นเรื่องมาจาก นายเอกณรงค์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องเงินกับ นายณัฎพงษ์ คนเจ็บที่ยืมไป และได้ชวนเพื่อนไปช่วยเคลียร์ เมื่อไปถึงก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่รู้จักและไม่รู้จักรวมตัวกันอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นจึงเรียก นายนัฎพงษ์ ออกมาจากบ้านพักเพื่อมาเคลียร์ปัญหาเรื่องเงิน แต่คุยไม่ลงตัวจึงเกิดการชกต่อยกันขึ้น และถูก นายจักรวุฒิ ใช้มีดฟันเข้าที่แขนจนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นทั้งหมดก็ขับรถจักรยานยนต์แยกย้ายกันออกจากซอยไป
และจากการสอบถาม นายจักรวุฒิ ก็ยอมรับว่าใช้มีดฟันจริง ตอนนั้นเพื่อนชวนให้ไปช่วยเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินกับคนเจ็บ แต่ว่าได้เกิดการชกต่อยกันขึ้น ตนจึงชัดมีดที่พกฟันไป 1 ครั้ง หลังเกิดเหตุก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านที่ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา